[오피셜]"박진섭-싸박-이동경 MVP 3파전" K리그 2025 대상 후보…

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 20일 '하나은행 K리그 2025 대상' 후보를 공개했다.
선정된 후보들은 24일부터 각 구단 감독(30%), 주장(30%), 미디어(40%) 투표를 통해 수상자를 가린다. K리그1·2 베스트11은 시상식 당일인 다음달 1일 오전 사전 공개할 예정이다. MVP·영플레이어·감독상 수상자는 같은 날 오후 3시 서울 홍은동 스위스그랜드호텔에서 열리는 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식' 현장에서 발표된다.
K리그1 최우수선수상(MVP) 후보에는 박진섭(전북), 싸박(수원FC), 이동경(울산)이 올랐다. 개인상은 MVP를 비롯해 최우수감독상, 영플레이어상 각 1명, 베스트11은 골키퍼 1명, 수비수 4명, 미드필더 4명, 공격수 2명이 수상의 영광을 안는다.
대상 시상식에는 사전 이벤트로 선정된 팬 약 300명이 함께하게 된다. 참석을 원하는 팬들은 K리그 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 신청서를 제출하면 된다. 신청 기간은 20일부터 24일까지이며, 당첨 여부는 25일(화) 개별 문자 메시지를 통해 안내할 예정이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
◇2025시즌 K리그 개인상 후보명단(성명 가나다 순)
K리그1
=MVP : 박진섭(전북), 싸박(수원FC), 이동경(울산)
=영플레이어 : 이승원(강원), 채현우(안양), 황도윤(서울)
=감독상 : 거스 포옛(전북), 유병훈(안양), 황선홍(대전)
=베스트11
- GK : 김경민(광주), 송범근(전북), 황인재(포항)
- DF 좌 : 김진수(서울), 김태현(전북), 이명재(대전)
- DF 중앙 : 변준수(광주), 안톤(대전), 야잔(서울), 이창용(안양), 전민광(포항), 홍정호(전북)
- DF 우 : 김문환(대전), 김태환(전북), 조성권(광주)
- MF 좌 : 김승섭(제주), 송민규(전북), 윌리안(수원FC)
- MF 중앙 : 김봉수(대전), 김진규(전북), 박진섭(전북), 세징야(대구), 오베르단(포항), 토마스(안양)
- MF 우 : 강상윤(전북), 모재현(강원), 문선민(서울)
- FW : 모따(안양), 싸박(수원FC), 이동경(울산), 이호재(포항), 전진우(전북), 주민규(대전)
K리그2
=MVP : 발디비아(전남), 에울레르(서울E), 제르소(인천)
=영플레이어 : 박승호(인천), 백지웅(서울E), 이건희(수원)
=감독상 : 윤정환(인천), 이영민(부천), 전경준(성남)
=베스트11
- GK : 민성준(인천), 양한빈(성남), 양형모(수원)
- DF 좌 : 김예성(전남), 이기제(수원), 이주용(인천)
- DF 중앙 : 김건희(인천), 김오규(서울E), 레오(수원), 베니시오(성남), 조위제(부산), 홍성욱(부천)
- DF 우 : 신재원(성남), 이건희(수원), 장호익(부산)
- MF 좌 : 박지원(수원), 박창준(부천), 제르소(인천)
- MF 중앙 : 발디비아(전남), 박창환(서울E), 박현빈(부천), 서재민(서울E), 이규성(수원), 이명주(인천)
- MF 우 : 세라핌(수원), 에울레르(서울E), 페신(부산)
- FW : 루이스(김포), 무고사(인천), 바사니(부천), 일류첸코(수원), 호난(전남), 후이즈(성남)