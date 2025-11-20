'대충격' 드디어 실성했나! 'SON 대체자 필요 없다'→쿠두스 경쟁자 영입…토트넘, 모나코와 이미 접촉

기사입력 2025-11-21 08:26


'대충격' 드디어 실성했나! 'SON 대체자 필요 없다'→쿠두스 경쟁자 …
사진=토트넘 트랜스퍼 뉴스

'대충격' 드디어 실성했나! 'SON 대체자 필요 없다'→쿠두스 경쟁자 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 올겨울 여러 공격수를 찔러볼 것으로 예상된다. 이 가운데 다소 의아할 수 있는 선수가 영입망에 올랐다는 소식이다. 바로 프랑스 리그1 AS 모나코의 마그네스 아클리우슈다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 20일(한국시각) "아클리우슈가 이번 겨울 토트넘 공격 보강을 위한 최우선 후보 중 하나로 부상했다"라고 보도했다. 토마스 프랭크 감독은 지난 두 달 동안 토트넘의 저조한 공격력으로 인해 비판을 받아왔다. 그러나 최근 챔피언스리그 코펜하겐전에서의 승리와 프리미어리그 맨체스터 유나이티드전에서의 무승부가 비판의 목소리를 잠시 잠재웠다.


'대충격' 드디어 실성했나! 'SON 대체자 필요 없다'→쿠두스 경쟁자 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그럼에도 토트넘 수뇌부는 겨울 이적시장에서 공격진 보강을 추진할 것으로 보인다. 아클리우슈는 지난여름 이미 토트넘의 영입망에 들어왔으나 영입은 이뤄지지 않았다. 대신 토트넘은 이적시장 마감일 파리생제르망(PSG)에서 렌달 콜로 무아니를 임대로 영입하는 선택을 했다.

앞서 스페인 피차헤스는 토트넘이 이번 겨울 다시 한번 아클리우슈를 최우선 공격 보강 대상으로 설정하고 영입할 것이라 전망했다. 토트넘은 AS 모나코와 직접 접촉해 관심을 공식적으로 전달한 상태라고 한다.


'대충격' 드디어 실성했나! 'SON 대체자 필요 없다'→쿠두스 경쟁자 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하지만 AS 모나코는 그를 핵심 선수로 간주하고 있으며 만족할 만한 제안이 오지 않는 이상 이적을 허용할 의도가 없는 것으로 전해진다.

다만 토트넘의 아클리우슈 영입에는 짚고 넘어가야 할 부분이 있다. 아클리우슈는 주로 오른쪽 측면 공격수로 뛴다. 이 때문에 굳이 필요한 선수인가라는 의문이 존재한다. 그도 그럴 것이 현재 토트넘 공격진 중에서 가장 폼이 좋은 모하메드 쿠두스가 맡고 있는 자리가 오른쪽이다. 아클리우슈가 토트넘에 합류한다면 쿠두스의 백업 공격수로 활약할 수밖에 없다.


'대충격' 드디어 실성했나! 'SON 대체자 필요 없다'→쿠두스 경쟁자 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
현재 토트넘은 손흥민이 떠난 왼쪽 측면 공격수 보강을 우선시해야 한다는 지적이 나온다. 이 때문에 아클리우슈보다는 프리미어리그 본머스 소속 앙투안 세메뇨를 영입하는 것이 적절하다는 의견이 우세하다.

매체는 "본머스 소속 세메뇨는 왼쪽 윙에서 강점을 드러내며, 아클리우슈보다 더 나은 대안이 될 가능성이 있다"라며 "모나코의 아클리우슈가 뛰어난 재능을 갖고 있음에도, 현 시점에서 토트넘 스쿼드에는 그가 뛸 자리가 마땅치 않다는 주장이 제기된다"라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

2.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

3.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

4.

[공식] 트와이스 채영, 미주신경성 실신으로 활동중단 "월드투어 불참"(전문)

5.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이별이었다

2.

"쏘니 제발 돌아와"...손흥민 떠나고 '공격 와르르' 토트넘의 야심찼던 영입, 800억 공중분해..."주전급 선수 아니다"→"이적 최우선 순위"

3.

"장승현 영입, 강민호와 무관" 10억 FA 포수 역시… 완성형 안방마님의 탄생 왜 이렇게 어려울까

4.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

5.

英 깜짝 단독! 이렇게 완벽한 '손흥민 대체자' 있을까...토트넘 역대 최고의 영입 가능, "1월 임대 이적 합의할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이별이었다

2.

"쏘니 제발 돌아와"...손흥민 떠나고 '공격 와르르' 토트넘의 야심찼던 영입, 800억 공중분해..."주전급 선수 아니다"→"이적 최우선 순위"

3.

"장승현 영입, 강민호와 무관" 10억 FA 포수 역시… 완성형 안방마님의 탄생 왜 이렇게 어려울까

4.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

5.

英 깜짝 단독! 이렇게 완벽한 '손흥민 대체자' 있을까...토트넘 역대 최고의 영입 가능, "1월 임대 이적 합의할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.