손흥민 미친 파급효과 LAFC 승리! '역대급 도발' 뮐러 박살냅니다..…

손흥민이 이끄는 LAFC는 오는 23일(이하 한국시각) 캐나다 벤쿠버의 BC 플레이스에서 벤쿠버 화이트캡스와 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승전을 치른다. 단판 승부로 승리하는 팀은 서부 콘퍼런스 결승전으로 향한다.
이번 경기를 앞두고 미국 스포츠일러스트레이트는 '손흥민과 토마스 뮐러를 이번 포스트시즌에서 더 보고 싶었다면, 서부 콘퍼런스 준결승이 두 선수를 볼 수 있는 마지막 기회가 될 전망이다. 두 선수는 맞대결을 펼칠 예정'이라며 손흥민과 뮐러의 맞대결을 주목했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 '올여름 MLS로 합류한 전 토트넘, 바이에른 뮌헨 스타들은 리그에 즉각적인 화제성과 스타파워를 불어넣었다. 손흥민은 경쟁자 흉내만 내며 주춤하던 LAFC에 완전히 활력을 불어넣었다. 합류 후 그는 데니스 부앙가와 치명적인 호흡을 맞추며 LAFC 공격력을 끌어올렸다. 두 선수는 한때 MLS 신기록인 18골 연속 합작을 만들어냈고, 그 덕분에 부앙가는 골든부트 경쟁의 한복판에 올랐다. 손흥민은 FC 댈러스전에 터뜨린 환상적인 프리킥 골로 MLS 올해의 골까지 수상했다'며 손흥민의 파급 효과가 LAFC를 우승후보로 만들어냈다고 평가했다.
뮐러에 대한 칭찬도 있었다. '손흥민한테 화려함이 있다면, 뮐러에게는 특유의 끊임없는 카리스마가 있다. '라우므도이터(공간 해석자)'로 불리는 뮐러는 팀에 필요한 우승 정신을 반복적으로 강조하며 밴쿠버의 멘털리티를 완전히 바꿔놓았다. 그는 합류 직후 팀을 서포터스 실드에 단 3점 모자란 강팀으로 변모시키며 핵심 전력으로 자리 잡았다'며 뮐러가 벤쿠버에 위닝 멘털리티를 심었다고 평가했다.
마지막으로 매체는 '캐나다 팀 중 유일하게 살아남은 밴쿠버는 이번 시즌 LAFC를 상대로 패배가 없었지만, 역대 전적에서는 LAFC가 우위를 점하고 있다'는 정보를 더하면서 양 팀의 승부가 팽팽한 2대2 접전 끝에 승부차기에서 LAFC가 웃을 것이라고 전망했다.
물론 뮐러는 이렇게 생각하지 않을 것이다. 영국 토크 스포츠의 보도에 따르면 뮐러는 LAFC와 손흥민에 대한 두려움이 없어 보였다. 그는 "분석해보면 LAFC가 얼마나 좋은 팀인지 알 수 있다. 하지만 최근 몇 주를 보면 드니 부앙가와 손흥민에게 지나치게 의존한다. 둘이 득점하지 못하면 팀도 득점하지 못한다. 이 두 사람을 막아내는 건 매우 어렵지만, 성공한다면 충분히 이길 기회가 있다. 내게도 이번이 첫 콘퍼런스 준결승이다. 우린 이길 거라고 생각한다"며 LAFC를 제압할 수 있는 길이 있다고 주장했다.
사진=벤쿠버
MLS는 손흥민과 뮐러, LAFC와 벤쿠버의 맞대결을 많이 홍보하고 있는 중이다. 실제로 손흥민과 뮐러의 티켓 파워가 제대로 느껴지는 중이다. 리오넬 메시의 인터 마이애미가 방문한 이후 이번 시즌 처음으로 BC플레이스가 매진됐다. 미국과 캐나다의 축구팬들이 손흥민과 뮐러의 맞대결을 보러 올 예정이다.