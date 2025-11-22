"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케인 '5700만 파운드' OK…영입 경쟁

기사입력 2025-11-22 02:47


"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케…
사진=AFP 연합뉴스

"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]'스페인 명문' FC바르셀로나가 해리 케인(바이에른 뮌헨) 영입전에 나선다.

영국 언론 더선은 21일(이하 한국시각) 'FC바르셀로나가 케인 영입을 위해 경쟁할 수 있다'고 보도했다.

케인은 설명이 필요 없는 공격수다. 그는 올 시즌 바이에른 뮌헨 소속으로 17경기에서 벌써 23골을 넣었다. 바이에른 뮌헨은 올 시즌 독일 분데스리가 10경기 무패(9승1무)를 달리며 1위에 랭크돼 있다.

더선은 '케인은 놀라운 시즌 시작을 경험했다. 그의 인상적인 경기력은 유럽 전역의 관심을 계속해서 끌고 있다. 몇몇 빅 클럽이 관심을 보이고 있다. 토트넘은 그를 데려오고 싶다는 의사를 표했다. 하지만 FC바르셀로나가 잠재적 목적지가 될 것으로 보인다'고 했다.

이 매체는 스페인 언론 문도데포르티보의 보도를 인용해 'FC바르셀로나는 공격수 영입을 진지하게 고려하는 것으로 알려져 있다. 로베르트 레반도프스키는 올 시즌을 끝으로 FC바르셀로나를 떠날 가능성이 있다. FC바르셀로나는 레반도프스키와 결별할 경우 케인이 제1 위시리스트다. 케인은 내년 여름부터 5700만 파운드에 팀을 떠날 수 있다. FC바르셀로나가 그의 영입을 놓고 경쟁할 수 있다는 뜻'이라고 전했다.


"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케…
사진=EPA 연합뉴스

"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
케인은 앞서 "(바이에른 뮌헨) 앞으로 1년 정도가 어떻게 흘러가고, 함께 무엇을 이루느냐에 따라 달라진다. 우리는 환상적인 순간에 있다. 다른 생각은 하지 않고 있다. EPL에 관해선 잘 모르겠다. 처음 바이에른 뮌헨으로 떠날 때 물어보셨다면 다시 돌아오겠다고 확실히 말했을 것이다. 다만, 미국은 너무 이르다. 지난 몇 년 정도를 생각하면 메이저 리그 사커(MLS)는 내 커리어 후반부의 일이 될 것이다. 내 경력에서 배운 것은 다양한 기회가 생기고, 제 자리를 찾을 수 있다는 것이다. 일단 나는 지금 바이에른 뮌헨에 전적으로 동의한다"고 말했다.

한편, 바이에른 뮌헨은 22일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 프라이부르크와 리그 홈경기를 치른다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경, 의리 없는 '놀뭐' 저격 "하차 권유..면치기 강요에 이미지 손상" [SC이슈]

2.

김호중에 4000만원 요구한 교도관, 사실이었다…법무부 "범죄 인정"

3.

[전문] '고소장 제출' 이이경, '놀면 뭐하니?'·'슈돌'에 서운함 토로 "하차 권유, 교체..고소 선처없다"

4.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

5.

점집도 두 손 든 ‘김준호♥’ 김지민의 ‘강한 기(氣)’..“신 안 보인 다고”

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어' 박찬호 80억 계약 공시, KIA의 시간 온다…두산 '20인 묶기' 작업 시작했다

2.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

3.

'국내 120억 NO! MLB가서 두 배로 키우겠다' 역대 비FA 최고계약자 송성문, MLB 공식 도전 시작

4.

'돌연 임의해지' 1R 유망주 KIA 유니폼 벗었다…"은퇴하겠다"

5.

'이런 낭만 FA가 있다니...' 박해민 "남겠다 "약속지켰다. LG와 65억원 재계약[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어' 박찬호 80억 계약 공시, KIA의 시간 온다…두산 '20인 묶기' 작업 시작했다

2.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

3.

'국내 120억 NO! MLB가서 두 배로 키우겠다' 역대 비FA 최고계약자 송성문, MLB 공식 도전 시작

4.

'돌연 임의해지' 1R 유망주 KIA 유니폼 벗었다…"은퇴하겠다"

5.

'이런 낭만 FA가 있다니...' 박해민 "남겠다 "약속지켰다. LG와 65억원 재계약[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.