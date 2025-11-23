[단독]'공격축구' 임관식 감독, 충남아산 새 사령탑 선임 확정

[스포츠조선 윤진만 기자]'하나은행 K리그2 2025' 최종전을 기분좋은 승리로 장식한 충남아산이 임관식 전 안산 그리너스 감독(50)에게 지휘봉을 맡겼다.

축구계 관계자는 23일 "충남아산이 임관식 감독을 선임했다. 전남 드래곤즈와의 리그 최종전이 열린 금일 계약을 매듭지었다. 금명간 구단 발표가 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

충남아산은 지난달 4일 배성재 전 감독과 결별한 후 조진수 수석코치 대행 체제로 잔여 시즌을 치렀다. 막판 7경기에서 5승을 따내며 드라마틱하게 반등했다. 하지만 팀을 안정적으로 이끌기 위해선 정식 사령탑이 반드시 필요했다. 지난해 7월 안산을 떠나 최근 K리그 TSG 위원으로 활동한 임 감독은 복수의 지도자들과 함께 충남아산 감독직을 두고 경합해 구단의 최종 선택을 받았다.


2023년 8월 도중 안산 지휘봉을 잡아 프로 무대에 도전장을 내민 임 감독은 최하위 전력으로 평가받는 안산을 11위로 끌어올렸다.

2024시즌을 앞두고 공격 축구를 천명했다. 하지만 성적이 따르지 않았다. 안산이 최하위에 머물던 7월, 결국 임기를 1년도 채우지 못하고 자진사퇴했다. 안산에서 총 32경기를 지휘해 6승7무19패를 기록했다.

2024년 깜짝 K리그2 준우승으로 승강 플레이오프(PO)에 진출해 아쉽게 대구FC에 패해 승격에 실패한 충남아산은 올 시즌 배 전 감독의 사퇴 번복 해프닝, 선수들 연봉 미지급 등 각종 논란과 성적 부진으로 일찌감치 플레이오프권에서 멀어졌다.

이날 신임 감독이 지켜보는 가운데, 전남을 2대1로 꺾고 승점 53으로 시즌을 9위로 끝마쳤다. 충남아산은 2026시즌부터 임 감독 체제로 승격에 재도전한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

