'케데헌' 오스카상 받나..장편 애니상 후보에 올랐다

기사입력 2025-11-23 14:45


넷플릭스

[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)가 제98회 아카데미 시상식 장편 애니메이션 부문 후보 자격을 갖춘 작품 목록에 이름을 올렸다.

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 21일(현지시간) 장편 애니메이션 영화 부문 후보 자격을 충족한 작품 총 35편의 명단을 공개했다. 넷플릭스에서 공개된 '케데헌'은 지난 6월 뉴욕, 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코에서 소규모 극장 개봉을 진행하며 오스카 후보 자격 요건을 충족했다.

이번 장편 애니메이션 부문에서는 '케데헌' 외에도 디즈니 작품 '엘리오', '주토피아 2', 일본 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편', '극장판 체인소 맨: 레제편' 등이 후보 자격을 얻었다. 반면 미국에서 상영된 중국 애니메이션 '너자 2'는 후보 자격을 얻지 못했다.

넷플릭스는 2022년작 '기예르모 델 토로의 피노키오'로 첫 아카데미 장편 애니메이션 부문 수상작을 배출한 바 있다. 제98회 아카데미 애니메이션 부문 공식 후보작은 내년 1월 22일 발표된다. AP통신 등 미 언론은 장편 애니메이션 부문과 주제가상 부문에서 '케데헌'의 수상 가능성이 크다고 전망했다. 다만 영국에서는 '케데헌'의 극장 개봉이 BAFTA 후보 요건에 미치지 못했다고 전했다.

한편 AMPAS는 이날 국제장편영화 부문과 다큐멘터리 부문 후보 자격을 갖춘 작품 명단도 함께 공개했다. 국제장편영화 부문에는 한국을 포함한 86개 국가 및 지역의 대표작이 출품됐으며, 한국 작품으로는 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 포함됐다. 국제장편영화와 다큐멘터리 부문 예비후보(shortlist) 10편은 오는 12월 16일 발표된다.

제98회 아카데미 시상식은 내년 3월 15일 열린다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.