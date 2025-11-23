백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사

기사입력 2025-11-23 13:41


백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영의 딸 하임 양이 처음으로 무대에 올라 팬들에 인사했다.

23일 백지영의 유튜브 채널에서는 '2년 만에 콘서트하는 백지영을 위해 부산까지 출동한 정석원과 딸(그 와중에 먹방)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영의 부산 콘서트를 응원하기 위해 부산으로 떠난 정석원 하임 부녀. 백지영이 리허설을 할 동안 정석원은 하임 양과 둘이서 부산 여행을 즐겼다.

공연을 앞둔 백지영을 위해 깜짝 선물도 준비한 두 사람. 하임 양은 백지영이 화장실에 갈 동안 하임 양은 백지영 만을 위한 케이크를 직접 꾸몄다. 하임 양이 케이크를 꾸밀 동안 시간을 벌기 위해 백지영과 공연장을 둘러본 정석원. 2년 만에 콘서트를 앞둔 백지영은 "1년 건너 뛰었다고 떨린다"고 긴장한 기색을 보였다.


백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사
"공연 보시는 느낌이 어떠냐"는 제작진의 질문에 정석원은 "이번에는 연습을 같이 해봐서 느낌이 많이 새롭더라. 공연을 막상 보면 제가 그냥 TV에서 보는 느낌인데 공연 연습하면서 보면서 노래 부르면서 춤추는 걸 보고 대단하다고 느꼈다. 대단하다. 이제 쳐다도 못 보는 사이"라고 백지영을 극찬했다.

케이크를 무사히 전달하고, 두 사람은 백지영의 공연을 함께 즐겼다. 공연 막바지에 결국 벅차올라 눈물을 보인 백지영. 백지영은 "제 딸이랑 남편이 와있다. 인사를 시켜드리고 싶다"며 정석원과 딸 하임 양을 불렀다.

생애 처음으로 무대 위에 올라 엄마의 팬들을 만난 하임 양. 하임 양은 수줍게 "안녕하세요"라고 인사했고 팬들은 하임 양에게 환호했다.

한편, 백지영 정석원 부부의 딸 하임 양은 벌써부터 걸그룹을 결성했다고 밝혔다. 정석원은 하임 양이 친구들과 '킥백'이라는 걸그룹을 결성했다며 "하임이는 베키다. 매니저도 있다. 그래서 곡을 하나 달라더라. 엄마한테 만들어달라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈]‘빚투 논란’ 김혜성 父, 고척 김선생 만났다 “내달까지 5000만원 갚겠다”

2.

이금희, 18년 진행 '아침마당' 퇴장 후 첫 고백…"심리적 타격? 의외로 없었다"

3.

9세 배우가 이렇게까지?…손예진이 아역 다시 껴안은 이유, 모두 울린 청룡[SC이슈]

4.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

5.

“지금 생각해도 아찔” 박중훈, 3m 악어와 사투 벌였다

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈]‘빚투 논란’ 김혜성 父, 고척 김선생 만났다 “내달까지 5000만원 갚겠다”

2.

이금희, 18년 진행 '아침마당' 퇴장 후 첫 고백…"심리적 타격? 의외로 없었다"

3.

9세 배우가 이렇게까지?…손예진이 아역 다시 껴안은 이유, 모두 울린 청룡[SC이슈]

4.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

5.

“지금 생각해도 아찔” 박중훈, 3m 악어와 사투 벌였다

스포츠 많이본뉴스
1.

요구액을 말하지도, 올려달라 하지도 않았던 김현수. 운명의 날. 잔류냐 새 출발이냐

2.

'대반전' 턱뼈 박살 났는데 어떻게? 토트넘 행운이다..."손흥민 뒤이을 마스크맨 등장"

3.

아직 ML 계약도 안끝났는데, WBC 출전 확실? 한화 '슈퍼 에이스' 러브콜 대폭주

4.

'김도영 아래, 문동주 위' 송성문 냉혹한 평가 → 구단 30위권 중간급 유망주 수준

5.

'얘는 그냥 평범하네?' 포스팅 나선 송성문, 시작부터 암울. 냉정한 현지 평가. 1000만불은 넘길까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.