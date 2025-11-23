백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영의 딸 하임 양이 처음으로 무대에 올라 팬들에 인사했다.
23일 백지영의 유튜브 채널에서는 '2년 만에 콘서트하는 백지영을 위해 부산까지 출동한 정석원과 딸(그 와중에 먹방)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
백지영의 부산 콘서트를 응원하기 위해 부산으로 떠난 정석원 하임 부녀. 백지영이 리허설을 할 동안 정석원은 하임 양과 둘이서 부산 여행을 즐겼다.
공연을 앞둔 백지영을 위해 깜짝 선물도 준비한 두 사람. 하임 양은 백지영이 화장실에 갈 동안 하임 양은 백지영 만을 위한 케이크를 직접 꾸몄다. 하임 양이 케이크를 꾸밀 동안 시간을 벌기 위해 백지영과 공연장을 둘러본 정석원. 2년 만에 콘서트를 앞둔 백지영은 "1년 건너 뛰었다고 떨린다"고 긴장한 기색을 보였다.
"공연 보시는 느낌이 어떠냐"는 제작진의 질문에 정석원은 "이번에는 연습을 같이 해봐서 느낌이 많이 새롭더라. 공연을 막상 보면 제가 그냥 TV에서 보는 느낌인데 공연 연습하면서 보면서 노래 부르면서 춤추는 걸 보고 대단하다고 느꼈다. 대단하다. 이제 쳐다도 못 보는 사이"라고 백지영을 극찬했다.
케이크를 무사히 전달하고, 두 사람은 백지영의 공연을 함께 즐겼다. 공연 막바지에 결국 벅차올라 눈물을 보인 백지영. 백지영은 "제 딸이랑 남편이 와있다. 인사를 시켜드리고 싶다"며 정석원과 딸 하임 양을 불렀다.
생애 처음으로 무대 위에 올라 엄마의 팬들을 만난 하임 양. 하임 양은 수줍게 "안녕하세요"라고 인사했고 팬들은 하임 양에게 환호했다.
한편, 백지영 정석원 부부의 딸 하임 양은 벌써부터 걸그룹을 결성했다고 밝혔다. 정석원은 하임 양이 친구들과 '킥백'이라는 걸그룹을 결성했다며 "하임이는 베키다. 매니저도 있다. 그래서 곡을 하나 달라더라. 엄마한테 만들어달라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.