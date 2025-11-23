이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸…

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

기사입력 2025-11-23 12:23


[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 신화 출신 가수 이민우가 만삭 아내와 약속을 어기고 몰래 흡연한 사실이 발각되며 첫 부부싸움이 벌어졌다.

22일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들2'에서는 이민우와 예비 아내 이아미의 일상이 공개됐다.

현재 임신 말기인 이아미는 "새벽에 배가 너무 아파 앉은 채로 잠들었다"며 수척한 모습으로 등장해 시부모님의 걱정을 샀다. 출산은 방송일 기준 약 2주 앞으로 다가온 상황이었다.

평화로운 분위기도 잠시, 이민우가 "분리수거하고 오겠다"며 집을 나선 뒤 한참을 돌아오지 않자 이민우의 아버지가 "민우 담배 피우고 오는 거 아니냐"고 의심했다.

이 말을 들은 이아미는 "오빠 담배 피워요?"라며 놀란 표정을 감추지 못했다.

이어진 인터뷰에서 이아미는 "저 만나기 전 끊기로 했고, 저 만나고 난 뒤엔 완전히 끊자고 약속했다"며 배신감을 드러냈다.

결국 돌아온 이민우는 전자담배를 피운 사실이 들통났고, "이건 몸에 나쁜 게 아니다"라고 변명해 갈등에 불을 붙였다.

이아미는 표정이 싸늘해지며 "아기 태어나는데 끊기로 했잖아. 지금 웃음이 나와?"라고 분노했다.


게다가 딸 미짱이 전자담배를 장난감인 줄 알고 만진 적이 있다는 사실까지 밝혀져 충격을 더했다.

"지금 애 손 닿는 데 담배를 둔 거야?"라는 이아미의 말에 집안 분위기는 완전히 얼어붙었다. 이민우의 부모님 역시 "이아미가 무서울 법하다"며 오히려 아들을 나무랐다.

이민우는 "전자담배는 괜찮은 줄 알았다. 생각이 너무 짧았다"고 반성했고, 어머니는 "지난번 건강검진 때 고지혈증도 나왔는데 금연하라고 했잖아. 더 늦기 전에 끊어라"라고 강하게 말했다.

방송 말미에서 부부는 금연 클리닉을 찾아 상담을 받고 금연을 약속하며 갈등을 봉합했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

