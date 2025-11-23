[SC이슈]‘빚투 논란’ 김혜성 父, 고척 김선생 만났다 “내달까지 5000만원 갚겠다”

기사입력 2025-11-23 10:26


[SC이슈]‘빚투 논란’ 김혜성 父, 고척 김선생 만났다 “내달까지 50…

[스포츠조선 조민정 기자] 야구선수 김혜성이 부친의 '빚투 논란'을 둘러싼 사안에 대해 결국 직접 고개를 숙였다.

지난 21일 방송된 SBS '궁금한 이야기 Y'는 7년째 KBO리그 경기장에 나타나 노란 현수막을 드는 남자, 일명 '고척 김 선생'이 주장하는 채무 갈등을 집중 조명했다. 해당 남성은 김혜성의 부친이 2009년 나이트클럽 운영 당시 자신에게 1억2000만원을 빌린 뒤 갚지 않았다며 고척돔 등 KBO 구장을 돌며 항의 현수막을 들고 시위를 해온 인물이다.

김 선생 주장에 따르면 김혜성 부친은 연락을 끊고 잠적했고 2017년 김혜성이 프로 데뷔한 이후부터 지속적으로 경기장을 찾아 현수막 시위를 이어왔다고 했다.

제작진과 만난 김혜성 부친은 "부도로 30억 원 빚이 생겼고 조금씩 갚아왔지만 쉽지 않았다"며 억울함을 호소했다. 그는 "지금까지 9000만원을 갚았고 남은 빚은 3000만원 정도"라며 "아들이 잘되자 오히려 2억원을 요구받았다"고 주장하기도 했다.

결국 양측은 지난 8월 조정 끝에 오는 12월 20일까지 5000만원 추가 지급을 조건으로 합의를 본 상황. 방송을 통해 해당 사실이 공개되면서 논란이 재점화됐다.

방송 이후 김혜성은 22일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 게재했다. 그는 "고등학생 시절부터 학교 앞에 찾아오셨고 2018년부터는 경기장과 공항에까지 오셨다"며 "제가 직접 '갚겠다'고 말씀드렸지만 받아들이지 않으셨다"고 털어놨다.

이어 그는 최근 공항에서 논란이 된 발언에 대해서도 고개를 숙였다. 당시 김혜성은 기자 인터뷰 중 해당 남성을 향해 "막아주시면 인터뷰하겠다"는 취지로 말해 여론의 뭇매를 맞았다.

김혜성은 "당시 제 미숙한 언행, 인터뷰 태도 모두 변명의 여지가 없다"며 "현장에 계셨던 모든 분들께 깊이 사과드린다"고 말했다. 또한 "그동안 가족을 대신해 최대한 책임을 다하려고 노력해왔으나, 침묵이 오히려 회피처럼 비칠 수 있다는 것을 깨달았다"며 사과의 뜻을 거듭 전했다.

마지막으로 그는 "이번 일을 계기로 더 나은 사람이 되겠다"고 밝혔다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

4.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

5.

편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

4.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

5.

편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

2.

"여자배구 힘드네요" 충격 사퇴 김호철 감독, 최대한 좋은 말만 하고 떠났다

3.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

4.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

5.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.