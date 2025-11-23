홍현희, 16kg 감량 후 사라진 턱살…옷태까지 달라졌다 "언제 한번 벗…

홍현희, 16kg 감량 후 사라진 턱살…옷태까지 달라졌다 "언제 한번 벗겠다"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 홍현희가 16kg 감량 후 달라진 옷태를 자랑했다.
21일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴 홍쓴TV'에서는 '2025 하반기 홍쓴 추천템 육아 필수가전부터 간식, 준범이 겨울템까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.
최근 16kg을 감량한 홍현희에 제이쓴은 "살 왜 이렇게 많이 빠졌냐. 턱살이 없어졌다"고 놀랐다. 이에 홍현희는 "여보만 얘기해줬다"며 "제가 언제 한번 여러분들 앞에서 벗겠다. 벌칙 받아봐. 세게"라고 제작진에게 선언했다.
집에서 털슬리퍼를 신고 있는 홍현희는 "저는 키가 160cm이상인 여성 분들은 축복받았다 생각한다. 똑같은 몸이어도 길어지면 더 날씬해 보이지 않냐"며 키에 대한 아쉬움을 털어놨다. 신발을 신고 키가 커진 홍현희는 "가끔 서있으면 어깨가 펴진다"고 뿌듯해했다.
이 신발은 제이쓴이 사준 것이라고. 제이쓴은 자연스럽게 최근 산 꿀템들을 자랑했다. 제이쓴에게 초점이 쏠리자 홍현희는 "기억 나시냐. 지난 겨울 입은 조끼. 지금도 밥굽남인지 평가해주시라"라며 털조끼를 입고 나왔다.
제이쓴은 "살 빠져서 지금은 밥굽남보다는 디저트굽남"이라고 농담했고 제작진은 "패션 같다. 그때는 사냥꾼 느낌이었는데"라며 살 빠지고 달라진 옷태에 깜짝 놀랐다.
한편, 개그우먼 홍현희는 16시간 공복을 유지하는 간헐적 단식과 꾸준한 운동으로 다이어트에 성공했다.
