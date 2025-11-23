이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못…

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

기사입력 2025-11-23 06:11


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이요원이 남편에 대한 질문에 싸늘한 반응을 보여 눈길을 끌었다.

22일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진 가족의 이야기가 그려졌다.

이날 MC 은지원은 박서진의 여동생이 오빠를 향해 "밥 먹으라"고 불러도 무반응인 모습을 보며 이요원에게 "만약에 가족들이 저렇게 안 나오면 어떻게 해요?"라고 물었다.

이에 이요원은 "그래도 우리 집 애들은 한 두 번 만에 나오는 편이다"라고 말했다.


그러자 옆에 있던 지상렬이 "남편은요?"라고 질문했다. 이에 이요원은 다소 굳은 표정으로 "남편이요?"라고 되물었다.

싸늘함을 감지한 지상렬이 "거기는 도깨비 집이냐"라고 농담하자 이요원은 "업무가 바빠서 주로 밖에서 많이 드시고 오신다"라고 설명했다.

이어 지상렬이 남편의 직업을 물어보자, 이요원은 잠시 머뭇거리다 "그냥 사업한다. 좋게 (말해) 사업가다"라고 답했다. 이를 들은 지상렬은 "남편이 혹시 외계인이냐"고 물어 웃음을 안겼다.

한편 이요원은 지난 2003년 6세 연상의 프로골퍼 출신 사업가와 결혼, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

