김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

기사입력 2025-11-23 07:23


[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김영철이 아버지와 절연했던 기억을 털어놨다.

21일 김영철의 유튜브에서는 ''왜 그렇게 미워하셨나요..' 김영철이 35년 전 아버지에게 외면당한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

돌아가신 아버지를 그리워하는 한 사연자의 고백에 김영철은 자신의 가정사를 털어놨다. 김영철은 "저 같은 경우는 사실 아버지가 3년 전에 돌아가셨는데 고2 때 부모님이 이혼하고 엄마랑 살아서 아버지에 대한 추억, 아버지랑 같이 살지 않았기 때문에 (거의 없지만) 아버지가 저를 참 미워하셨다. 아버지 왜 그렇게 저를 미워하셨나요? 좀 예뻐해 주시지"라고 자신의 가정사를 털어놨다.

김영철은 "저는 아버지라고만 불렀지 아빠라고 해본 적이 없어서 '꿈에 나타난다면 아빠라고 한번 불러보고 싶습니다'라고 마지막 작별을 했다"며 "(돌아가신 지) 3년이 지났는데 함께 살진 않았지만 자식으로서 인사했고 도리를 했다고 생각하는데 오늘처럼 아버지 얘기가 불쑥, 누구 가족의 아버지 얘기가 나오면"이라며 눈물을 훔쳤다.


이에 상담가는 "참 아버지들이 못났다. 그렇게 자식들한테 미안하다는 말을 잘 못하신다. 들어본 적이 없어서 못한 거다. 아버지가 TV 볼 때마다 모르는 사람한테 엄청 자랑했을 때다. 그게 바로 '영철아 사랑해. 영철아 미안해'의 다른 표현이었을 것"이라며 김영철을 조언했다.

김영철은 사연자에게 "우리가 엄마, 아버지의 어떤 하나의 아픔과 그리움을 다 가지고 살지 않을까. 이거 너무 자연스러운거고 따라가고 싶고 그럴 거다"라고 말했고 상담가는 "아버지가 옆에 계시다면 지금 이렇게 좌절하고 같이 따라가고 싶다고 생각하는 나에게 뭐라 하실까? 생각하면서 아버지의 목소리로 받아 적어보시라"라고 추천했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

