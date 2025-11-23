[속보]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]파르크 데 프랭스에 "LEE"가 울려퍼졌다.
상대 페널티지역 우측에서 대기하던 이강인은 좌측에서 풀백 누누 멘데스가 길게 찔러준 크로스를 건네받아 정확한 왼발 슛으로골망을 흔들었다. 이강인의 발을 떠난 공은 상대 골키퍼 가랑이 사이로 빠져 골망에 닿았다.
올 시즌 들어 유달리 공격 포인트를 적립하지 못했던 이강인은 직전 10일 올랭피크 리옹(3대2 승)전에서 결승골을 어시스트 한 데 이어 2경기 연속 공격포인트를 올렸다. 4일 바이에른 뮌헨과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기(1대2 패)에서 기록한 어시스트까지 포함하면 3경기 연속 공격포인트다.
2024~2025시즌 리그앙 개막전에서 기분좋은 마수걸이 골을 내어준 르아브르는 이강인에게 또 귀중한 선물(?)을 줬다.
루이스 엔리케 PSG 감독은 4-3-3 포메이션에서 이강인을 우측 공격수로 배치하고 곤살루 하무스, 이브라힘 음바예로 스리톱을 꾸렸다. 세니 마율루, 주앙 네베스, 비티냐로 스리미들을 구축했고, 워렌 자이르-에메리, 일리아 자바르니, 루카스 베랄두, 멘데스로 포백을 구성했다. 뤼카 슈발리에에게 골문을 맡겼다.
리그앙 선두 PSG는 이강인의 귀중한 선제골로 전반을 1-0으로 앞선채 마치며 3연승 찬스를 잡았다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com