'태도 논란' 김혜성, '김선생 삿대질' SNS 공식 사과 → "김선생님…

'태도 논란' 김혜성, '김선생 삿대질' SNS 공식 사과 → "김선생님께 사과드립니다"
|메이저리그 LA 다저스 김혜성이 6일 인천공항을 통해 귀국해 출국장을 빠져나가고 있다. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.06/
|김혜성 SNS 캡처
[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 김혜성이 '김선생 삿대질' 사건에 대해서 공식 사과했다.
김혜성은 22일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 귀국 당시 공항에서 일으난 소동을 해명하고 반성했다. 김혜성은 "먼저 지난 11월 6일 공항에서의 제 미숙한 언행과 이후 인터뷰에서 보인 태도로 인해 실망하셨을 모든 분들께 고개 숙여 사과드린다"며 입장을 밝혔다.
김혜성은 이번 시즌을 앞두고 LA 다저스와 계약하며 메이저리그에 진출했다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 무키 베츠 등 슈퍼스타들과 동료로 뛰며 월드시리즈에서 우승했다. 김혜성은 지난 6일 인천공항으로 금의환향했다.
하지만 입국 당시 진행한 공식 기자회견 도중 돌발상황을 마주했다.
김혜성 부친에게 돈을 빌려준 것으로 알려진 일명 '김선생'이 등장했다. 김혜성은 인터뷰 도중 손가락질을 하며 제지를 요청했다. '빚투' 사실 관계를 떠나서 김혜성 태도 논란도 불거졌다.
김혜성은 "당시 행동은 어떤 말로도 변명할 수 없으며 계속해서 후회하고 반성하고 있습니다. 무엇보다 현장에 계셨던 김선생님, 취재를 위해 자리에 계셨던 기자분들, 그리고 이 장면을 지켜보신 모든 분들께 다시 한 번 사과드립니다"라며 과오를 뉘우쳤다.
김혜성은 자숙을 통해 반성하려고 했지만 침묵이 회피로 보일 수도 있기 때문에 이렇게 공개 사과를 하게 됐다고 설명했다.
김혜성은 "조용히 자숙하는 것이 진심으로 반성하는 방법이라 생각했습니다. 하지만 저의 침묵이 잘못을 인정하지 않고 책임을 피하려는 태도로 보일 수 있다는 것을 깨달았습니다"라고 고백했다.
끝으로 김혜성은 "1년 만에 귀국하는 자리에서 좋은 모습으로 인사드렸어야 했는데 그 순간 저는 감정을 제대로 추스르지 못한 채 해서는 안될 언행을 하고 말았습니다. 이번 일을 계기로 더 나은 사람이 되도록 하겠습니다"라고 글을 맺었다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
