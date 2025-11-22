“멍청이” 무례 발언에 퇴장으로 맞선 미스 멕시코, 유니버스 왕관 차지

<사진=로이터연합>

<사진=로이터연합>

무례한 발언을 일삼던 조직위 고위 관계자에게 당당히 맞서 화제를 모은 미스 멕시코 파티마 보쉬(25)가 태국 방콕에서 열린 제74회 미스 유니버스 대회에서 우승했다.

21일(현지 시각) AP·AFP통신 등 외신에 따르면, 파티마 보쉬는 세계 120개국 참가자 가운데 1위로 올해의 미스 유니버스 왕관을 거머쥐었다. 준우승은 개최국 미스 태국 프라비나 싱(29), 3위는 미스 베네수엘라 스테파니 아바살리(25)가 차지했다.

미스 유니버스 선발대회는 세계 4대 미인대회 중 하나로 꼽히지만, 이번 대회는 정식 개막 전부터 잡음이 끊이지 않았다. 특히 지난 4일 예비행사에서 조직위 고위 관계자 나와트 아타라그라이실 태국 담당 이사가 참가자들에게 막말을 한 사건이 논란을 빚었다.

파티마 보쉬는 당시 나와트 아타라그라이실로부터 "조직위 요구 사항을 따르지 않는다"는 이유로 공개 질책을 받았다. 나와트 아타라그라이실은 "나는 돈이 많다. 만약 당신이 멕시코 책임자의 말을 따른다면 당신은 멍청이(dummy)"라고 모욕적인 발언을 했고, 보쉬가 항의하자 보안 요원을 불러 행사장 밖으로 끌어내려 하기도 했다.

그러나 파티마 보쉬는 굴하지 않고 동료 참가자들과 함께 자리에서 퇴장했다. 당시 기자들에게 그는 "이사의 행동은 무례하다. 그는 나를 바보라고 불렀다"며 "우리는 힘 있는 여성이고, 이 대회는 우리가 목소리를 낼 무대"라고 당당하게 말했다.

이 사건은 온라인 생중계를 통해 그대로 공개되면서 논란이 확산됐다. 조직위는 긴급 성명을 내고 나와트 아타라그라이실의 권한 박탈 등 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔지만, 결국 구체적인 조치는 이루어지지 않았다. 나와트 아타라그라이실 역시 공식 기자회견에서 눈물을 흘리며 사과했으나, "멍청이라는 말을 한 적은 없다"면서 "누구에게도 상처를 주려는 의도는 없었다"고 주장해 추가 비판을 받았다.

멕시코에서는 파티마 보쉬의 당당한 대응이 큰 화제를 모았다. 멕시코 첫 여성 대통령 클라우디아 셰인바움은 "여성이 공격에 맞서 목소리를 내는 본보기를 보여줬다"고 찬사를 전했다. 보쉬의 고향 비야에르모사에서는 주민 수천 명이 야구장에 모여 대회를 생중계로 지켜봤으며, 왕관 수여 순간에는 불꽃놀이와 함께 축제 분위기가 펼쳐졌다.

우승 후 보쉬는 기자회견에서 "자기 자신이 되는 데 두려움이 없는 미스 유니버스로, 미스 유니버스란 무엇인지 그 원형을 조금은 바꾼 미스 유니버스로 기억되고 싶다"고 소감을 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

