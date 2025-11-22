'6연패 vs 4연패' 오늘도 지면 이길 팀이 없다! → "그쪽도 그쪽이…

|
[화성=스포츠조선 한동훈 기자] 벼랑 끝 승부다. 오늘만큼은 연패를 끊어야 한다. 연패가 길어진 팀끼리 만났다. 여기서 또 지면 다시 상위 팀을 상대해야 한다.
현대건설은 외국인선수 카리가 무릎 통증을 달고 있어서 걱정이다. 이번 경기를 앞두고 훈련을 제대로 소화하지 못했다.
강성형 감독은 경기를 앞두고 "카리가 통증 때문에 이틀 정도 훈련을 못했다. 어제 잠깐 했다. 경기에는 일단 나갔다가 통증이 심해지면 교체해줘야 한다"고 설명했다. 이어서 "중간에 (통증이)안 나타났으면 좋겠다"고 희망했다.
강성형 감독은 "선수들도 어떻게 해야 되는지 다 안다. 어려움을 부딪혔을 때 서로 이겨내려고 하는 마음과 자세가 중요하다. 누가 해주는 것도 아니다. 팀으로 이겨내야 한다는 걸 강조했다. 버텨보자고 했다"고 전했다.
김호철 IBK기업은행 감독도 답답하기는 마찬가지다.
김호철 감독은 "그쪽도 그쪽이지만 우리가 더 힘든 경기가 되지 않을까"라고 걱정했다.
김호철 감독은 "선수들이 이기고자하는 의욕은 있지만 막상 코트에서는 리듬이 안 맞는다. 전반적으로 다운돼있는데 선수들은 최선을 다해서 경기할 것"이라고 내다봤다.
김 감독은 육서영과 킨켈라가 활로를 개척해주길 기대했다.
김 감독은 "둘 중에 하나가 뚫어줘야 우리는 경기가 어떻게든 풀린다. 그 훈련을 많이 했다. 둘 중에 하나는 잘 풀리지 않을까"라고 희망했다.
화성=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com