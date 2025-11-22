"팬들에게 받은 사랑만큼 풍성하게" 부천FC1995, 정규리그 최종전 바…

"팬들에게 받은 사랑만큼 풍성하게" 부천FC1995, 정규리그 최종전 바스템 브랜드데이 홈경기 진행
|부천FC1995가 정규리그 최종전을 바스템 브랜드데이 홈경기로 진행한다. 사진제공=부천FC1995
프로축구 K리그2 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 23일 일요일 오후 2시 화성FC(이하 화성)를 상대로 펼치는 정규리그 최종전을 기념해 즐길 거리 가득한 홈경기를 꾸렸다.
부천의 이번 39라운드 홈경기는 메인스폰서 '바스템'의 홈경기로 진행된다. 욕실 소프트웨어 전문 기업 '바스템'의 김세영 대표는 구단의 열성 팬으로 알려져 있다. 이에 플레이오프 진출을 확정지은 상태로 진행하는 정규리그 최종전인 만큼 더 많은 팬들이 즐길 수 있도록 여러 이벤트를 진행할 예정이다.
먼저 지난주 수능을 마친 수험생들을 위한 수험생 1+1 티켓 증정 이벤트가 진행된다. 수험생들은 구단 홈페이지를 통해 수험표를 인증해 이벤트에 참여할 수 있으며, 경기 당일 매표소에서도 수험표를 지참해 티켓을 받을 수 있다.
정규리그 마지막 홈경기를 기념해 마련된 2025 피날레 럭키드로우도 진행된다. 경기 당일 킥오프 전까지 홈페이지에서 응모를 마치면 누구든 LG그램 노트북, 아이패드, 에어팟 맥스, 에어팟 등 경품의 주인공이 될 수 있다.
경기장 내부 팬 서비스존에도 다양한 이벤트가 준비돼 있다. 지난 경기에 이어 모바일 앱 회원가입 인증 이벤트가 진행돼, 37라운드에서 키캡 키링을 받지 못했다면 이번 경기에 다시 참여해 볼 수 있다. 이 외에도 오정본병원 건강검진 홍보부스와 KTX-이음 소사역 정차 홍보부스 등도 함께 운영 예정이다.
경기 전에는 구단과 산학협력을 이어오고 있는 가톨릭대학교의 응원단 '화랑'의 공연이 그라운드에서 펼쳐질 예정이다. 또한 바스템 브랜드데이를 맞아 사전 모집된 플레이어 에스코트와 '아빠와 함께' 볼보이 프로그램이 진행돼, 관중석이 아닌 그라운드에서 즐기는 이벤트를 통해 더욱 특별한 추억을 쌓을 수 있을 것으로 기대된다.
이 외에도 플레이오프 친줄을 기념해 스페이스작 푸드트럭에서도 음료 전 메뉴 30%할인, 경품뽑기 등을 진행한다.
김성남 부천FC1995 단장은 "한 시즌 내내 큰 사랑을 보내주신 팬들을 위해 바스템 브랜드데이와 함께 더욱 풍성하게 정규리그 최종전을 준비해 봤다. 많은 분들이 경기장을 찾아 승리의 기쁨과 추억을 갖고 돌아가셨으면 좋겠다"고 전했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
