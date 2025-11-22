'54세' 이서진, 여가수와 연애 최초 고백.."여가수는 진짜 스타"

기사입력 2025-11-22 11:20


'54세' 이서진, 여가수와 연애 최초 고백.."여가수는 진짜 스타"

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이서진이 여가수와의 연애 경험을 처음으로 고백했다.

21일 방송한 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서는 이서진과 김광규가 배우 조정석의 일과를 지원하는 '특급 매니저'로 나섰다.

식사를 하던 세 사람. 조정석은 다음 일정 때문에 술을 할 수 없는데 이서진 김광규는 반주를 하며 마이스타와 매니저 역할이 뒤바뀐 모습이 공개됐다.

김광규는 조정석에게 "집에서 (거미씨가) 노래 들려줘?"라고 물었고 조정석은 "집에서는 잘 안하죠. 그런데 연애할 때 술 한잔하고 노래방도 갔었다. 가수들이 은근히 노래방 가는거 좋아한다"고 했다.

이에 이서진은 "가수가 남의 노래 부를 때가 진짜 멋있다. 라이브로 불러주잖아 노래를"이라며 추억을 곱씹었다.


김광규는 "내가 어떻게 알어 죽고 싶다"라고 한탄하면서 "너는 가봤구나?"라고 부러워했다.

이서진은 "정석이는 모르겠지만 난 어릴 때 그런게 있었다"며 "여자 배우는 동료야. 여자 가수는 약간 스타야. 그래서 여가수들을 만나고 보면 너무 신기하고 좋았어"라고 과거 열애를 소환했다.

조정석은 "형 꽤 많이 만나시지 않았어요?"라며 손가락을 여러개 접었고, 이서진은 "아 뭐 몇명 있었지"라고 쿨하게 털어놨다.


이서진은 "(같이 간 사람이)당연히 노래해달라고 하면 해주지 왜 안해줘"라며 애창곡으로 신해철의 '슬픈 표정하지 말아요' 조정현의 '그 아픔까지 사랑한거야'라고 꼽으며 "뭐 그런거 불렀지"라고 쑥쓰러워했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

