'54세' 이서진, 여가수와 연애 최초 고백.."여가수는 진짜 스타"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이서진이 여가수와의 연애 경험을 처음으로 고백했다.
김광규는 조정석에게 "집에서 (거미씨가) 노래 들려줘?"라고 물었고 조정석은 "집에서는 잘 안하죠. 그런데 연애할 때 술 한잔하고 노래방도 갔었다. 가수들이 은근히 노래방 가는거 좋아한다"고 했다.
이에 이서진은 "가수가 남의 노래 부를 때가 진짜 멋있다. 라이브로 불러주잖아 노래를"이라며 추억을 곱씹었다.
|
이서진은 "정석이는 모르겠지만 난 어릴 때 그런게 있었다"며 "여자 배우는 동료야. 여자 가수는 약간 스타야. 그래서 여가수들을 만나고 보면 너무 신기하고 좋았어"라고 과거 열애를 소환했다.
조정석은 "형 꽤 많이 만나시지 않았어요?"라며 손가락을 여러개 접었고, 이서진은 "아 뭐 몇명 있었지"라고 쿨하게 털어놨다.
이서진은 "(같이 간 사람이)당연히 노래해달라고 하면 해주지 왜 안해줘"라며 애창곡으로 신해철의 '슬픈 표정하지 말아요' 조정현의 '그 아픔까지 사랑한거야'라고 꼽으며 "뭐 그런거 불렀지"라고 쑥쓰러워했다.
lyn@sportschosun.com