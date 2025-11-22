세계 7대륙 최고봉 등정 조벽래 산악인, '체육훈장 백마장' 수훈 쾌거

기사입력 2025-11-22 11:48


세계 7대륙 최고봉 등정 조벽래 산악인, '체육훈장 백마장' 수훈 쾌거
조병래 산악인(오른쪽)이 2025 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 시상시에서 '체육훈장 백마장'을 수훈했다. 대한산악연맹 제공

에베레스트(8848m) 등정과 가셔브룸 1봉(8068m), 마나파르바트 2봉 신루트 등정 등 도전적인 산악등반 활동을 이어온 조벽래 산악인(부산 동아대산악회OB)이 '체육훈장 백마장'을 받는 영예를 품에 안았다.

사단법인 대한산악연맹(회장 조좌진)은 2025 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 시상식에서 조벽래 산악인이 '체육훈장 백마장'을 수훈했다고 밝혔다. 체육훈장은 대한민국 체육발전에 공을 세워 국민체육의 위상을 높이고 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 인물에게 수여되는 훈장이다.


조병래 산악인(왼쪽에서 두 번째)이 2025 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 시상시에서 '체육훈장 백마장'을 수훈했다. 대한산악연맹 제공

조병래 산악인(가운데)이 2025 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 시상시에서 '체육훈장 백마장'을 수훈했다. 대한산악연맹 제공
대한산악연맹은 "조벽래 산악인의 백마장 수훈은 오랜 기간 헌신해 온 산악 활동의 결실이며, 대한민국 산악스포츠의 자부심을 높인 값진 성과"라고 밝히며, "앞으로도 산악문화 확산과 해외원정대 지원을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 전했다.

한편 2025 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 시상식은 국내 체육 발전에 공헌한 선수·지도자·체육인들을 선정해 그 공적을 기리는 행사로, 다양한 분야의 수상자가 함께 발표됐다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.