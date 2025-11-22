'46세' 장윤주, 뉴욕 브이로그서 폭탄 발언..."모델 복귀 의사 없다…

|
[스포츠조선 김수현기자] 장윤주가 모델로서의 복귀는 없을 것이라 밝혔다.
이어 "이번 여행은 이제 가족들과 함께 하는 여행이기 때문에 아주 최대한 좀 (돈을) 아끼려고 한다. 현재 환율이 엄청 올랐기 때문에 아껴서 여행을 왔다. 짐도 아주 미니멀로 싸가지고 왔다. 오늘부터 (여행을) 리얼하게 담아보겠다"라고 했다.
그는 "생각해보면 20대 때는 온통 모델 일에 미쳐있었어서 어떻게 하면 내가 더 멋진 모델이 될 수 있을까 고민만 했던 거 같다. 그리고 제가 처음에 뉴욕 땅을 밟앗을 때가 18살, 만으로는 17살 때인데 그때는 뭐 아무것도 몰랐다"라고 회상했다.
또 "그리고 뉴욕에서의 아쉬운 마음들, 미련들이 있었는데 지금은 뭐"라며 "지금 다시 모델로 도전을 해보시면 어떠냐는 질문들, DM들을 제가 '유퀴즈' 나오고 나서 되게 많이들 보내주셨다"라 입을 열었다.
장윤주는 "'아직 늦지 않으신 거 같다. 지금도 충분히 멋지시다' '뉴욕에 가서 모델 도전하셔라' 하시는데 어우 자신 없다. 자신이 없다는 게, 이제는 이 체력으로 다이어트를 혹독하게 5kg 이상 빼고 유지하고 그러고 싶지 않고 멋지게 살고 싶다"라 고백했다.
그러면서 "그럼에도 또 기회가 주어진다면 할 순 있지만 먼저 그것을 선택해서 '도전해보겠다 다시' 이런 생각은 없다"라고 딱 잘라 선을 그었다.
