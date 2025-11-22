'원조 도미노 캐치' 박해민 이전에 그가 있었다.. LG 1라운더, 벌써 은퇴라니! → 29세에 잔류군 코치 확정

[스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 안익훈(29)이 현역 은퇴를 결정하고 이른 나이에 지도자의 길로 접어들었다.

LG 구단은 22일 '퓨쳐스에서 훈련하던 외야수 안익훈 선수가 오늘 은퇴의사를 공식화하고 퓨쳐스 잔류군 코치로 계약하기로 합의했다'고 전했다.

안익훈은 이날 잠실구장에서 열리는 팬 감사 행사인 '러브기빙데이'에 참석해 팬들에게 직접 인사를 할 예정이다.

안익훈은 '차세대 박해민'으로 기대를 모았던 중견수다. 박해민과 비슷한 유형의 좌투좌타 외야수였다. 2015 신인드래프트에서 1라운드 전체 7번에 LG 지명을 받았다. 안익훈은 입단 직후부터 발군의 수비 능력을 과시하며 1군에서 뛰었다. 중견수 수비력만큼은 웬만한 1군 주전 선수들에게 밀리지 않았다.

안익훈은 '도미노피자 수비'의 원조다. 올해 박해민이 도미노피자 광고가 배치된 펜스를 타고 호수비를 펼치며 인기를 끌었다. 박해민이 묘기에 가까운 수비를 펼친 덕분에 도미노피자 광고판이 더 노출되면서 도미노피자가 LG 선수단에 피자를 선물하기도 했다. 박해민 이전에 안익훈이 있었다.

안익훈은 2016년 플레이오프 연장전서 당시 NC 나성범의 우중간을 가르는 타구를 끝까지 쫓아가 잡아내면서 실점을 막아냈다. 이 때에도 도미노피자 바로 앞에서 수비에 성공해 화제를 모았다.

안익훈은 2023년 한국시리즈 엔트리에 포함되며 통합우승에 힘을 보태기도 했다. 하지만 2025시즌은 부상을 당하며 통째로 날렸다.

안익훈은 프로 통산 398경기 타율 2할7푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.654에 홈런 1개 도루 7개를 기록했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

