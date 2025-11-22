'45세' 이지혜, '인중축소·리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "콤플렉스였다"

기사입력 2025-11-22 18:35


'45세' 이지혜, '인중축소·리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "콤플렉스였다…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 '인중 축소 수술' 후 확 달라진 얼굴을 드러냈다.

이지혜는 21일 "요즘 일상. 행복할 일들이 너무 많지. 오늘도 파이팅! 존재 자체로 우린 특별해"라며 사진을 공개했다.

사진에는 이지혜의 일상 모습이 담겨있다. 방송 출연을 앞두고 대기실에서 사진을 찍거나 집에서 육아를 하며 편안한 차림으로 인증샷을 남기고 있다.

특히 최근 인중 축소 수술을 받은 이지혜는 확연하게 달라진 외모로 시선을 모은다.


'45세' 이지혜, '인중축소·리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "콤플렉스였다…
앞서 이지혜는 유튜브 채널을 통해 인중 축소 수술을 받은 사실을 솔직하게 고백했다.

이지혜는 수술을 결심한 이유에 대해 "인중이 길다는 게 오랜 콤플렉스였다. 인중 길이가 4cm였다. 나이가 들며 더 길어지고, 실리프팅을 했을 때도 '인중 수술을 권한다'는 말을 계속 들으면서 결국 용기를 냈다"고 전했다.

이에 앞서도 이지혜는 "46세가 되니 노화가 뚜렷해져 오랜 고민 끝에 시술을 결정했다"라며 얼굴 실 리프팅, 입술 문신을 받는 과정을 공개해 화제를 모았다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'148kg' 미나 시누이, 못알아보겠네...순식간에 64kg 감량한 근황

2.

"연예인도 아파"..성시경, 매니저 배신에 결국 눈물 "어딜 기대.."

3.

“멍청이” 무례 발언에 퇴장으로 맞선 미스 멕시코, 유니버스 왕관 차지

4.

'46세' 장윤주, 뉴욕 브이로그서 폭탄 발언..."모델 복귀 의사 없다, 이젠 못 견뎌"

5.

“사귀어주라” 난리난 박정민×화사…'청룡' 후 음원까지 역주행 올킬

연예 많이본뉴스
1.

'148kg' 미나 시누이, 못알아보겠네...순식간에 64kg 감량한 근황

2.

"연예인도 아파"..성시경, 매니저 배신에 결국 눈물 "어딜 기대.."

3.

“멍청이” 무례 발언에 퇴장으로 맞선 미스 멕시코, 유니버스 왕관 차지

4.

'46세' 장윤주, 뉴욕 브이로그서 폭탄 발언..."모델 복귀 의사 없다, 이젠 못 견뎌"

5.

“사귀어주라” 난리난 박정민×화사…'청룡' 후 음원까지 역주행 올킬

스포츠 많이본뉴스
1.

'태도 논란' 김혜성, '김선생 삿대질' SNS 공식 사과 → "김선생님께 사과드립니다"

2.

'6연패 vs 4연패' 오늘도 지면 이길 팀이 없다! → "그쪽도 그쪽이지만 우리가 더 힘들어.."

3.

"이재원의 투혼 결승골"수원FC,안양에 1대0승! 벼랑끝 9위 잔류 불씨 살렸다...광주-울산전 결과 시선집중[K리그1 리뷰]

4.

"다시는 1군 복귀 없다" 123골 75도움 '손흥민급' 최고 재능, 왕따 취급→영원히 2군행..."그들은 폭탄 처리반"

5.

'어엠오 어엠저' 둘이 다 해먹는다 → MLB 우려 "다소 실망스런 현상" 오타니+저지를 저지할 자가 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.