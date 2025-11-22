“사귀어주라” 난리난 박정민×화사…'청룡' 후 음원까지 역주행 올킬
"영화보다 더 영화같은 무대"
배우 박정민 화사가 '청룡영화상' 무대로 핫아이콘으로 부상했다.
22일 가수 화사(HWASA)의 'Good Goodbye(굿 굿바이)'가 멜론 TOP100 차트를 비롯해 벅스, 플로 등 각종 온라인 음원 차트 1위에 올랐다.
한 달 전 발매한 곡으로 국내 음원차트를 다시 싹쓸이 했다. 심지어 화사는 얼마전 음악방송도 마지막 출연하며 해당 곡의 활동을 모두 끝낸 상태였다.
그 이유는 청룡영화상 시상식. 박정민 화사가 꾸민 '굿 굿바이' 무대가 터졌다. 화사와 박정민은 지난 19일 제46회 청룡영화상 시상식에서 축하 무대를 꾸몄다. 화사가 홀로 노래했고, 박정민이 빨간 구두를 들고 나왔다.
여배우들은 입틀막하며 로맨스 영화보다 더 도파민 돋는 두 사람의 호흡을 지켜봤다.
무덤덤하게 화사의 노래와 춤을 바라보던 박정민은 마지막에 화사의 춤에 댄스로 화답했다.
마지막에는 유머러스함도 가미했다. 박정민은 "구두 가져가"라고 소리치며 달달하고 로맨틱했던 무대를 웃음으로 끝냈다.
두 사람의 무대는 온라인 커뮤니티와 SNS를 강타했다.
청룡 공식 유튜브 채널의 직캠 영상 조회수도 급등했다. 특히 배우들 리액션 영상은 70만회를 훌쩍 넘겼다. 화사와 박정민이 함께 찍은 '굿 굿바이' 뮤직비디오 역시 다시 회자되고 있다. 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위를 기록했다. 이날 기준 4,268만 뷰 이상을 돌파했다.
네티즌들은 "여배우들 입틀막, 저 표졍이 내 표정" "박정민 멜로 하나 말아주라" "박정민 화사 사귀어주라" "영상을 대체 몇번을 보는건지" 등의 반응을 보이고 있다.
lyn@sportschosun.com
