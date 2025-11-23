英 언론 폭탄선언! 지금까지 이런 평가는 없었다..."손흥민과 비슷한 기…

영국의 토트넘홋스퍼뉴스는 22일(한국시각) '토트넘이 리버풀이 감당할 수 없는 손흥민 대체자를 영입하도록 지시했다'라고 단독 보도했다.
토트넘홋스퍼뉴스는 '토트넘이 1월에 앙투안 세메뇨를 데려온다면, 그는 손흥민과 비슷한 기록을 낼 것이다. 손흥민은 북런던에서 거의 10년을 보내고 올여름 토트넘을 떠났다. 손흥민이 토트넘 팬들과 제대로 작별 인사를 하기 위해 복귀할 수 있다는 소문이 돌았지만, 올 시즌 그의 부재는 여전하다. 토트넘은 효율적인 골잡이가 간절히 원하고 있고, 본머스에서 시즌을 눈부시게 시작한 세메뇨는 그 자리에 적합한 인물이 될 수 있다'고 전했다.
로이터연합뉴스
이어 '토트넘은 이미 여름 동안 세메뇨 영입에 관심을 가졌지만, 그 대신 세메뇨는 본머스와 재계약을 체결했다. 세메뇨와 본머스의 계약에은 바이아웃이 있으며, 이 조항은 1월 첫 2주 동안만 발동될 수 있다는 소식도 전해졌다. 존 웬햄은 세메뇨가 토트넘에 큰 변화를 가져올 것이라고 믿는다'라고 덧붙였다.
토트넘 소식에 정통한 웬햄은 "세메뇨는 빠른 속도, 힘, 센스, 뛰어난 마무리, 양발 능력 등을 보여주며 상대를 압도했다. 그는 많은 것을 가져다주는 환상적인 윙어다. 손흥민이 지난 몇 년 동안 얼마나 잘했는지를 봐라, 시즌당 20골 이상을 넣었다. 세메뇨가 더 나은 선수들과 뛴다면 이 정도 수준의 기록을 쌓는 것을 볼 수 있을 것이다"라고 펑가했다.
로이터연합뉴스
손흥민의 이탈 이후 토트넘의 고민은 줄곧 공격이다. 토마스 프랭크 감독 또한 이런 문제를 지적한 바 있다. 프랭크는 올 시즌 공격의 부진에 대해 "작년에는 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키, 손흥민, 도미닉 솔란케가 공격진에서 활약했다. 지금은 거의 새로운 공격수들로 구성됐다. 그들은 점점 뭉치고 있다"며 손흥민이 있었던 작년과의 차이를 지적한 바 있다. 영국의 BBC도 '트넘은 파이널 서드에서 기회를 만들거나 적절한 움직임을 보이는 데 어려움을 겪고 있다'고 평가했다.
토트넘은 결국 겨울 이적시장에서도 공격수 영입이 간절하다. 후보는 바로 세메뇨다. 세메뇨는 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 큰 관심을 받는 공격수 중 한 명, 영입만 가능하다면 손흥민의 공백을 채워줄 수 있다는 기대감도 충분하다. 이런 상황에서 손흥민과 비슷한 기록을 쌓을 수 있을 것이라는 평가까지 등장하며 세메뇨 영입 여부에 대한 토트넘의 관심은 커질 수밖에 없을 전망이다.
로이터연합뉴스
토트넘에 긍정적인 점은 세메뇨를 데려오기 위해서 이적료 줄다리기도 크게 필요 없다는 점이다. 바이아웃 지불 이후 개인 협상에만 성공한다면 겨울 이적시장에서 세메뇨 영입이 그리 어렵지 않을 수 있다. 토트넘의 올 시즌 성과를 바꿀 '손흥민급' 공격수의 영입이 성사될지도 관심이 쏠릴 예정이다.