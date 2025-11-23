'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

기사입력 2025-11-23 05:55


'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 …

[스포츠조선 이게은기자] MC 조영구가 56억을 날린데 이어 부동산 투자도 실패했다고 밝혔다.

22일 '그리구라' 채널에는 '미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 산 영구 형'이라는 영상이 게재됐다.

조영구는 남산과 삼각지에 집을 두 채 가지고 있다면서 "남산에는 2년 전에 10억짜리 주거형 오피스텔을 샀는데 1억 5천이 떨어졌다"라고 말했다.

이어 "미용실에 갔는데 어떤 아줌마들이 오른다면서 빨리 하나만 분양받으라고 하더라. 분양이 다 찼고 하나만 남았다고 했다. 뭐냐고 했더니 '지금 대박 난 곳이다. 사기만 하면 2배가 된다더라'라며 자기가 알아봐 준다고 했다. 하나 남았는데 내게 해주겠다고 해서 머리를 자르다 말고 얼른 달려갔다"라고 말했다.


'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 …
조영구는 "그 사람들이 운 좋은 줄 알라고 하길래, 고맙다고 하면서 밥도 사줬다"라고 답했고, 부동산 전문가는 "제가 장담하는데 그거 해준 분은 2, 3천만 원은 받았을 거다"라는 꼬집었다. 김구라도 그랬을 것이라면서 조영구를 안타까운 눈빛으로 바라봤다.

한편 조영구는 1994년 SBS 1기 공채 전문 MC로 데뷔했으며 오랜 기간 다양한 방송 MC로 활약했다. 2007년 쇼호스트 신재은과 결혼, 슬하에 아들 정우 군을 뒀다. 최근 주식과 사기로 56억을 잃었다고 밝힌 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 28기 정숙♥상철, 결혼식장서 포착..예비부부의 달달 주말 데이트

2.

'청룡 뒤집은' 화사, 역주행 후 박정민에 감사 인사 "내 남친 되어준 선배님 못 잊어"

3.

'45세' 이지혜, '인중축소·리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "콤플렉스였다"

4.

'백혈병 투병' 차현승, 수치 떨어져 재입원→수혈받았다 "오한·두통도 심해"

5.

박나래, 돌아가신 조부모 반려견 입양 후 달라진 삶 "다 퍼줄게♥ 사랑해"

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 28기 정숙♥상철, 결혼식장서 포착..예비부부의 달달 주말 데이트

2.

'청룡 뒤집은' 화사, 역주행 후 박정민에 감사 인사 "내 남친 되어준 선배님 못 잊어"

3.

'45세' 이지혜, '인중축소·리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "콤플렉스였다"

4.

'백혈병 투병' 차현승, 수치 떨어져 재입원→수혈받았다 "오한·두통도 심해"

5.

박나래, 돌아가신 조부모 반려견 입양 후 달라진 삶 "다 퍼줄게♥ 사랑해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'태도 논란' 김혜성, '김선생 삿대질' SNS 공식 사과 → "김선생님께 사과드립니다"

2.

[속보] 김호철 IBK 감독 자진사퇴 충격! 우승후보→7연패 추락 책임

3.

우승후보의 충격적 몰락! 절망의 7연패 → IBK기업은행, 현대건설에 0-3 셧아웃

4.

[포토] 현대건설 '세트스코어 3-0 완승'

5.

'원조 도미노 캐치' 박해민 이전에 그가 있었다.. LG 1라운더, 벌써 은퇴라니! → 29세에 잔류군 코치 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.