김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당…

먼저 인간미 넘치는 김주하의 모습이 최초로 공개돼 시선을 끌었다. 첫 녹화 전 캐주얼한 복장으로 문세윤, 조째즈와 첫 회식 자리를 가진 김주하는 두 사람과 함께하게 된 소감을 묻는 질문에 "솔직히 말하면 난 싱글이 왔으면"이라는 거침없는 발언을 내뱉어 문세윤과 조째즈의 웃음보를 터트렸다. 게다가 "이성민 배우, 나 그분 너무 좋아해요. 그분이 유명해지기 전부터"라며 이성민 배우를 향한 팬심을 드러냈던 김주하는 이성민 외 부르고 싶은 게스트를 물어보는 질문에 "난 ㅇㅇㅇ 보다"라며 예민한 이름을 꺼내는 매콤한 행보로 문세윤과 조째즈의 비명을 끌어냈다. 첫 회식은 반전 매력의 김주하와 예능 베테랑 문세윤, 음악과 예능계 뉴스타 조째즈의 역대급 조합이 이뤄낼 메가톤급 시너지에 대한 기대감을 높였다.
또한 방송 생활 63년 만에 최초로 타 방송 토크쇼에 출연한 김동건이 오직 '데이앤나잇'에서만 들을 수 있는 깊이 있는 이야기들을 쏟아내 이목을 집중시켰다. 먼저 김동건은 김주하의 요청으로 '데이앤나잇'에 출연했다고 밝혔고, 김주하는 "제 멘토예요"라고 말한 후 대학교 시절, 강의를 온 김동건을 만나 대담하게 전화번호를 물어봤던 일화 등이 공개돼 놀라움을 일으켰다. 김주하는 아나운서 합격 후 김동건이 돌잔치까지 오는 등 인연을 이어왔지만, 그 이후 연락을 자주 드리지 못한 것에 대해 죄송함을 내비쳤고, 김동건은 "이혼한 게 죄가 아니잖아"라며 김주하를 따뜻하게 위로해 훈훈함을 안겼다.
김동건은 1985년 '남북 예술 공연단'의 사회를 맡았던 당시 상황을 전달해 흥미를 돋웠다. 공연을 위해 북한으로 갔던 김동건은 북한 고위공무원으로부터 "김선생. 전투 준비는 다 됐습니까?"라는 말을 들어 깜짝 놀랐지만, 북한에서는 일상용어가 전투용어임을 깨닫게 된 일을 전했다. 더욱이 아나운서 후배들이 줄임말과 신조어를 쓰는 것에 대해 호된 가르침을 준다고 말한 김동건은 신조어 중 유일하게 '내로남불'은 쓸만하다고 생각했다며 "우리말로 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜. 이런 용어가 없잖아요. 길고. (그래서) 잘 만들었다고 생각해요"라고 설명했다.
그런가 하면 김동건은 퇴사 직전 자신을 찾아온 전현무의 퇴사를 만류했던 일화를 전했고, "방송을 잘하거든요! 그래서 내보내기 너무 아깝더라고"라며 당시 심경을 토로했다. KBS에 '김동건 아나운서상'이 있을 정도로 후배들에게 영향력이 큰 김동건은 "모든 직업에 신뢰가 중요하지만 방송하는 사람들은 신뢰가 중요해요"라고 한 뒤 "김주하 아나운서에 대해서 신뢰하고 있어요"라며 후배 김주하를 응원했다.
마지막으로 김동건은 "다시 태어나도 아나운서를 하겠습니까?"라는 김주하의 질문에 망설임 없이 "그럼요. 한 번 더 하면 잘할 것 같아"라고 대답했고, 이를 들은 조째즈는 감동의 눈물을 흘리며 "방송 대선배의 얘기를 들으니 한없이 초라해지고.. '더 멋진 가수가 되어야겠다'라는 생각이 들었어요"라며 여운이 가시지 않는 마음을 내비쳤다. 김주하는 "63년 한길. 외길을 걸어오신 게 진짜 다른 말이 필요 없어요. 그걸로 모든 평가가 끝난 거예요"라는 한마디를 남기며 김동건 아나운서와의 뜻깊은 시간을 종료했다.
방송을 본 시청자들은 "이런 프로그램을 기다렸어!" "가슴을 울린 토크쇼는 처음!" "김주하의 반전 매력 최고! 예능 여왕 등극!" "김주하, 문세윤, 조째즈 조합 완전 좋다! 시너지 최강!" "김동건 선생님 주옥같은 이야기에 힐링" "앞으로 토요일 밤, '김주하의 데이앤나잇' 기다릴게요!" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.
