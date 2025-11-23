부활 출신 김재희, '2000억대 불법 투자' 가담 혐의…"사기인지 몰랐…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 록밴드 부활의 4대 보컬로 활동했던 가수 김재희(54)가 2천억 원대 불법 투자금 모집 사기에 가담한 혐의로 검찰에 송치된 사실이 뒤늦게 알려졌다.
핵심 피의자인 A(43)씨와 B(44)씨는 구속됐으며, 김재희를 포함한 67명은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
경찰 조사 결과, 김재희는 범행 업체에서 부의장 겸 사내이사 직함을 맡고 전국 각지 사업설명회에 참석해 회사 사업을 홍보한 것으로 파악됐다.
김재희는 이 과정에서 급여 1억 원, 시가 6천만~7천만 원 상당 고급 승용차, 8천여만 원 상당 금품까지 제공받은 것으로 드러났다.
하지만 김재희는 경찰 조사에서 "사기 범행인지 몰랐다"며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.
A씨 등 주범은 원금 보장과 고수익을 내세워 투자자를 끌어모은 뒤, 신규 투자금으로 기존 투자자 수익을 지급하는 전형적인 '폰지 사기(다단계 금융사기)' 방식을 사용한 것으로 밝혀졌다.
한편 김재희는 고(故) 김재기 씨의 동생으로, 부활 4대 보컬로 활동하며 대중에게 얼굴을 알렸다.
