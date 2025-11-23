부활 출신 김재희, '2000억대 불법 투자' 가담 혐의…"사기인지 몰랐…

부활 출신 김재희, '2000억대 불법 투자' 가담 혐의…"사기인지 몰랐다" 주장

기사입력 2025-11-23 09:11


[스포츠조선 김준석 기자] 록밴드 부활의 4대 보컬로 활동했던 가수 김재희(54)가 2천억 원대 불법 투자금 모집 사기에 가담한 혐의로 검찰에 송치된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

23일 법조계에 따르면 경찰은 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 송치된 일당 69명 중 김재희가 포함돼 있다고 밝혔다.

해당 일당은 2022년 12월부터 지난해 8월까지 전국 35개 지사를 운영하며 무려 3만 명으로부터 2천89억 원의 불법 투자금을 모은 것으로 조사됐다. 이 가운데 확인된 피해자만 306명, 피해 금액은 190억 원으로 추산된다.

핵심 피의자인 A(43)씨와 B(44)씨는 구속됐으며, 김재희를 포함한 67명은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경찰 조사 결과, 김재희는 범행 업체에서 부의장 겸 사내이사 직함을 맡고 전국 각지 사업설명회에 참석해 회사 사업을 홍보한 것으로 파악됐다.

행사에서는 노래를 부르며 투자자 신뢰를 끌어올리는 역할을 했다는 증언도 나왔다.

김재희는 이 과정에서 급여 1억 원, 시가 6천만~7천만 원 상당 고급 승용차, 8천여만 원 상당 금품까지 제공받은 것으로 드러났다.

하지만 김재희는 경찰 조사에서 "사기 범행인지 몰랐다"며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.


A씨 등 주범은 원금 보장과 고수익을 내세워 투자자를 끌어모은 뒤, 신규 투자금으로 기존 투자자 수익을 지급하는 전형적인 '폰지 사기(다단계 금융사기)' 방식을 사용한 것으로 밝혀졌다.

한편 김재희는 고(故) 김재기 씨의 동생으로, 부활 4대 보컬로 활동하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

