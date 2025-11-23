"살면서 멀미해본적無"…쯔양 "3시간 흔들리는 배도 OK"→라면 국물까지…

23일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 하늘길에 이어 바다 한가운데까지 진출해 눈길을 끈다.
제주도의 한 맛집 사장님이 "배 위에서 먹는 라면이 최고"라며 남다른 인생 맛집을 추천하는 것. 사실 안재현은 '어튈라' 첫 촬영 전 사전 미팅에서 "사장님께서 '선장님이 끓여 주셨던 라면이 최고였다'라고 말씀하시면 대박이겠다. 배도 탈 수 있겠다"라며 기대감을 드러낸 바 있었고, 안재현은 자신의 예언이 토씨 하나 틀리지 않고 그대로 이뤄지자 "혹시 맛집 드레스코드가 구명조끼냐. 전에 내가 말했던 그대로다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 사장님 찬스(?)로 어촌계장님의 전화번호까지 획득, 오직 '맛튀즈'를 위한 배가 일사천리로 준비되자, 쯔양은 "간 김에 무늬오징어 10마리씩 잡자"라며 다짐해 폭소를 유발한다는 후문이다.
이때 쯔양이 본투비 해양 체질임을 고백하며 흥미를 더한다. 멀미 걱정에 잔뜩 긴장한 김대호, 안재현, 조나단과 달리, 쯔양은 "저는 살면서 멀미해 본 적이 없다"라며 해맑게 멀미약을 건너 뛰어 모두를 놀라게 한다. 쯔양은 모두의 걱정에 "저는 3시간 동안 롤러코스터만큼 흔들리는 배를 탔을 때도 괜찮았다"라며 극강의 건강 체질을 입증, 흔들리는 배 위에서도 라면 국물 원샷까지 해치워버린다고.
한편, 이날 '낚시 유경험자' 김대호와 '낚시 초심자' 조나단의 낚시 한판승부가 예고돼 궁금증을 증폭시킨다. 특히 초심자의 운을 제대로 발휘한 조나단이 김대호를 위해 개인 레슨까지 자처하자, 김대호는 "나단이가 제대로 긁네"라며 열의를 불태웠다는 후문이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com