권상우♥손태영, 子가 벌써 고3…美 대학 입시 앞두고 심란 "운동 잘하는…

기사입력 2025-11-23 14:34


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 아들 룩희 군의 입시를 앞두고 심란함을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에서는 '아들 미국 대학입시 앞둔 손태영의 고충(한국보다 어려운 이유)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

절친과 뉴욕 브런치 맛집에 간 손태영. "애들 크는 게 아쉽다"는 절친의 말에 손태영은 "그래도 난 빨래 커서 내보내고 싶다. 빨리 가라"고 소망을 밝혀 웃음을 안겼다.

손태영의 아들 룩희 군은 내년 고3이 된다고. 아들의 입시를 앞둔 손태영은 "딱 1년 남은 거다. 딱 1년 고생하면"이라며 "벌써 내년이구나?"라며 벌써 긴장한 기색을 드러냈다.

절친은 "지금 보니까 얼리로 합격한 애들이 있더라"라고 말했고 손태영은 "얼리가 우리나라로 따지면 수시인 거잖아. 그냥 얼리가 12월, 크리스마스 전에 발표한다. 해피 크리스마스 아니면 약간 새드 크리스마스. 수시 보고 다음이 정시지 않냐. 정시도 보니까 새드가 아니다. 근데 단지 빨리 기쁨을 누리느냐, 내년으로 넘어가느냐"라고 설명했다. 그러면서 손태영은 "룩희가 알아서 잘하겠지"라며 아들을 향한 믿음을 드러냈다.


미국 입시에 대해서도 이야기했다. 손태영은 "미국은 공부를 잘한다고 (잘 가거나) 그렇지도 않고 에세이도 잘 써야 되고 운동 잘하는 건 기본이고. 알 수가 없다. 미국 입시는"이라고 토로했다.

이날은 아이들 라이드 할 일이 없어 미술관 데이트도 즐긴 손태영. 손태영은 한국 생활의 편리함에 대해서도 이야기했다. 손태영은 "여기서 는 건 운전밖에 없다. 드라이버 될 거 같다. 운전만 하면 20불씩 나온다. 학교에서 집에 오면 26불 이런 거다. 비싼 거지"라고 토로했다.

그러면서 손태영은 "한국은 뭐든 잘 되어있다. 장보는 것도 한국이 더 편하고 종류 많고 음식 맛있고. 그냥 최고다. 우리나라는 살기에 최고인 나라다. 다들 빠르니까 속도감 있지 않냐. 그래서 나랑 잘 맞는다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

