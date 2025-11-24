美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 토마스 뮐러의 맞대결이 드라마 같은 결말로 끝이 났다. 9명이 싸운 뮐러의 밴쿠버 화이트캡스는 승부차기 끝에 손흥민의 LAFC(로스앤젤레스 FC)를 꺾었다.
손흥민은 23일(한국시각) 캐나다 밴쿠버 BC 플레이스에서 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 준결승 경기에 선발 출전해 2골을 넣으며 맹활약했다. LAFC는 밴쿠버 화이트캡스와 2대2로 비겼지만, 승부차기(3대4)에서 무너지면서 탈락했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 이날 주인공이 될 뻔했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
0-2로 뒤지고 있던 후반 15분 손흥민이 문전 앞 혼전 상황에서 세 차례 연속 슈팅으로 득점에 성공했다. 종료 직전에는 그림 같은 프리킥골을 성공시키면서 영웅이 됐다. 손흥민은 골을 넣은 직후 벤치로 달려가며 포효했다.
연장전에서 LAFC의 승리 가능성이 컸다. 경고 누적과 부상으로 밴쿠버 화이트캡스가 9명만 뛰었기 때문이다. 하지만, LAFC는 11명이 뛰면서도 연장전에 추가골을 성공시키지 못했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 승부차기에서 첫번째 키커로 나섰다. 손흥민의 슈팅은 오른쪽 골대를 맞고 튀어 나왔다. 골 결정력만큼은 여전히 최고 수준인 손흥민이었기에 팬들의 좌절감은 컸다. LAFC에서 마르코 델가도의 실축까지 나오면서 밴쿠버가 서부 콘퍼런스 결승으로 향했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 MLS 합류 이후 13경기에서 12골 4도움을 기록했다. 최고의 활약을 보였지만, 결정적인 실수로 우승 도전에는 실패하고 말았다.
경기 후 미국 스포츠 일러스트레이티드는 이 경기를 플레이오프 역사에 남을 경기라고 평가하면서 '손흥민, 영웅에서 빌런으로'라는 제목을 게재했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "극적 프리킥으로 팀을 살린 손흥민이었지만 승부차기에서는 명성을 이어가지 못했다"라며 "첫 번째 키커로 나선 그는 골대를 맞히며 실축했다. 이어 마크 델가도도 같은 방식으로 실축했다"라고 전했다.
이어 "LAFC의 시즌은 끝났고, 스티브 체룬돌로 감독의 임기도 종료됐다"라며 "반면 밴쿠버는 2023년, 2024년 플레이오프에서 LAFC에게 패했던 아픔을 극복하고 마침내 그들을 넘어섰다"라고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.