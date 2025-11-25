'BBC 피셜' 동료 폭행한 최악의 퇴장! '손흥민과 격한 몸싸움'까지 재조명…난투극 퇴장 역사상 세 번째

기사입력 2025-11-25 11:44


'BBC 피셜' 동료 폭행한 최악의 퇴장! '손흥민과 격한 몸싸움'까지 …
사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]에버턴의 이드리사 게예가 경기 중 동료의 뺨을 때리면서 퇴장당하는 황당한 사건이 발생했다. 영국 BBC는 이를 계기로 지금까지 동료와 싸웠던 선수들을 돌아봤다. 그중에는 전 토트넘 주장 손흥민도 있었다.

BBC는 25일(한국시각) "게예는 맨체스터 유나이티드를 상대로 한 경기 도중 같은 팀 동료인 마이클 킨의 얼굴을 가격해 퇴장을 당했다"라며 "잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 팀 동료에게 가한 반칙으로 퇴장당한 세 번째 선수가 됐다"라고 보도했다.


'BBC 피셜' 동료 폭행한 최악의 퇴장! '손흥민과 격한 몸싸움'까지 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프리미어리그 역사상 이런 유형의 퇴장은 단 두 차례밖에 없었다.

가장 유명한 팀 동료 간 난투극이라 할 수 있는 사건으로, 뉴캐슬의 리 보이어와 키런 다이어는 경기 중 서로 주먹을 주고받았다. 상대팀 미드필더 가레스 배리가 중재에 나서야 했다. 뉴캐슬은 이미 10명으로 싸우고 있었고, 홈에서 아스톤 빌라에 0-3으로 뒤지고 있었다. 결국 두 선수 모두 퇴장당했고, 다이어는 3경기, 보이어는 7경기 출장정지를 받았다.


'BBC 피셜' 동료 폭행한 최악의 퇴장! '손흥민과 격한 몸싸움'까지 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
퇴장까지는 아니더라도 경기장에서 팀 동료끼리 이성을 잃고 싸운 사례는 여러 차례 있었다.

2008년 1월 리그컵 준결승 2차전에서 아스널 공격수 니클라스 벤트너와 에마뉘엘 아데바요르가 다툼을 벌였다. 이 사건으로 벤트너는 코 윗부분이 찢어지는 부상을 당했다.

한국 팬들에게 가장 기억에 남는 장면은 2020년 7월이다. 토트넘이 에버턴을 상대로 1-0으로 앞선 상황에서, 당시 토트넘의 주장 위고 요리스는 손흥민의 수비 가담 부족에 격하게 항의했다.


'BBC 피셜' 동료 폭행한 최악의 퇴장! '손흥민과 격한 몸싸움'까지 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하프타임 휘슬이 울리자 요리스가 달려와 손흥민 등을 밀쳤고, 이에 손흥민도 격한 반응을 보였다. 라커룸 안에서도 두 선수는 언쟁을 벌였다. 공교롭게도 이 두 선수는 현재 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스 FC)에서 함께 뛰고 있다.

이 밖에도 과거 아스널의 벤 화이트와 올렉산드르 진첸코의 충돌, 셰필드 유나이티드의 잭 로빈슨과 비니시우스 소자 등의 충돌이 유명하다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 계엄 체포 명단에 있었다...내란 법정서 황당 폭로 "김어준을 착각"

2.

김영철, 생방송 중 故 이순재 별세 비보 전하며 울컥…"친정 어른 떠난 느낌"

3.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

4.

[공식] 혼인신고NO, 법적절차無..고원희, 결혼 2년 만에 파경 "합의 하에 결정"

5.

[종합] "시청자께 평생 신세 많이 졌습니다"…'韓최고령 현역 배우' 이순재, 영원한 '꽃할배' 영면

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

2.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

3.

타율 1위 몸값이 무려 27억, 전대미문 50홈런-158타점 타자는 도대체 얼마 줘야하나

4.

MLS 첫 시즌 마무리한 손흥민 "이 팀 자랑스러워, 더 강해져서 돌아올 것!'

5.

[속보]'오타니 셀프 오피셜!' 내년 WBC 출전 공식 발표 "다시 국가대표 돼서 행복하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

2.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

3.

타율 1위 몸값이 무려 27억, 전대미문 50홈런-158타점 타자는 도대체 얼마 줘야하나

4.

MLS 첫 시즌 마무리한 손흥민 "이 팀 자랑스러워, 더 강해져서 돌아올 것!'

5.

[속보]'오타니 셀프 오피셜!' 내년 WBC 출전 공식 발표 "다시 국가대표 돼서 행복하다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.