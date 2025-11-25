'1골-1도움' 박태준, K리그1 37라운드 '별중의 별'...K리그2 39라운드 MVP는 오스마르[오피셜]
[스포츠조선 박찬준 기자]김천상무의 미드필더 박태준이 '하나은행 K리그1 2025' 37라운드 별중의 별이 됐다.
박태준은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 경기에서 1골-1도움의 맹활약을 펼쳤다. 박태준은 전반 33분 김주찬의 골을 도운데 이어, 후반 추가시간 쐐기골을 터뜨리며 이날 김천이 기록한 3골 중 2골을 책임졌다. 김천은 3대1 승리를 거두며 2위 싸움의 불을 지폈다. 김천은 K리그1 37라운드 베스트팀에도 이름을 올렸다.
K리그1 37라운드 최고의 공격수는 박세진(김천), 프리드욘슨(광주), 박상혁(강원)이, 최고의 미드필더는 박태준을 비롯해 김주찬(김천) 이재원(수원FC), 지오바니(대구)가 선정됐다. 최고의 수비수는 김륜성(제주) 변준수(광주) 이정택(김천)이 이름을 올렸고, 수원FC의 안준수가 넘버1 골키퍼가 됐다.
K리그1 37라운드 베스트 매치는 23일 제주월드컵경기장에서 열린 '멸망전' 제주-대구전이었다. 결과는 1대1로 끝이 났다.
한편, K리그2 39라운드 MVP는 서울 이랜드의 오스마르가 차지했다. 오스마르는 23일 목동종합운동장에서 열린 안산 그리너스와의 경기에서 1골-1도움을 기록했다. 이랜드는 6대0 대승을 거뒀다. 이랜드는 39라운드 베스트팀에도 선정됐다.
39라운드 베스트11은 오스마르를 필두로 변경준 김오규(이상 이랜드) 김정환(성남), 은고이, 손준호 이학민(이상 충남아산) 송창석(충북청주) 박원재(경남) 김민우(김포) 김현엽(부천)이 이름을 올렸다.
