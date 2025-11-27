'부산 아이파크의 미래는 황금빛!' 부산아이파크 U-18 개성고, 202…

'부산 아이파크의 미래는 황금빛!' 부산아이파크 U-18 개성고, 2025 K리그 주니어 U18 상위스플릿 우승. 시즌 3관왕 달성
|K리그2 부산 아이파그 U-18 개성고가 2025 K리그 주니어 U-18 상위스플릿 우승을 차지했다. 사진제공=부산 아이파크
프로축구 K리그2 부산 아이파크 산하 U-18팀인 개성고등학교가 2025시즌 3관왕을 달성하며 '황금세대'의 본색을 과시했다.
개성고는 지난 15일 평촌자유공원에서 열린 2025 K리그 주니어 U-18 상위스플릿 최종전에서 FC안양을 3대1로 제압하며 기적적인 역전 우승(9승 1무 2패, 승점 28점)을 차지했다. 개성고는 지난 5월 '죽음의 조'로 불리는 전반기 K리그 주니어 U-18 C조에서 전북, 포항 등 전통 강호들을 제치고 3위로 상위 스플릿 진출을 확정 지었다.
이어 9월부터 재개된 K리그 주니어 U-18 상위스플릿에는 수원 삼성, FC서울, 인천 유나이티드 등 각 조별 상위 팀들이 모여 치열한 경쟁을 펼쳤다. 특히 개성고는 왕중왕전, 전국체전 등으로 인한 일정 조정으로 약 20일 동안 8경기를 소화해야 하는 혹독한 일정을 견뎌내며 값진 우승을 일궈냈다.
특히 이번 상위 스플릿에는 2026시즌을 대비해 현 1·2학년 선수들이 주축으로 출전했다는 점에서 황금세대로 평가받는 3학년 선수들이 졸업한 이후에도 팀의 세대교체가 성공적으로 진행되고 있음을 확인했다.
|K리그2 부산 아이파그 U-18 개성고가 2025 K리그 주니어 U-18 상위스플릿 우승을 차지했다. 경기전 파이팅을 외치는 개성고 선수들. 사진제공=부산 아이파크
이로써 부산 U-18 개성고는 2025시즌 춘계전국고등축구대회, K리그 유스 챔피언십 우승에 이어 리그 우승까지 3관왕을 달성하며 최고의 한 해를 만들었다.
최광희 개성고 감독은 우승 소감으로 "우리가 세워온 철학과 방향성이 흔들리지 않았고, 그 기반 위에서 작동한 체계적인 시스템이 성과로 이어진 것 같다. 개인의 플레이가 아닌 팀 전체의 구조가 만들어낸 우승이라 더욱 뜻 깊다. 앞으로도 아이들이 지속적으로 성장할 수 있도록 함께 노력하겠다"며 선수들을 칭찬했다.
3관왕을 달성하며 고교 최강임을 다시 증명한 부산 U-18 개성고는 앞으로 휴식기에 돌입해 내년 시즌 대비 체력 보강 및 재정비에 돌입할 예정이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
