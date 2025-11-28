K리그2 화성FC 백승우, 팬들이 뽑은 11월 MVP 선정!

기사입력 2025-11-28 15:23


K리그2 화성FC 백승우, 팬들이 뽑은 11월 MVP 선정!
백승우가 팬 투표를 거쳐 화성FC 11월의 MVP로 선정됐다. 사진제공=화성FC

프로축구 K리그2 화성FC의 핵심 미드필더 백승우가 팬 투표를 통해 2025시즌 11월 월간 MVP로 선정됐다.

이번 팬 투표는 26일부터 27일까지 이틀간 구단 공식 SNS를 통해 진행됐으며, 전체 투표자의 72%를 얻은 백승우는 압도적인 득표율로 11월의 주인공이 됐다.

백승우는 올 시즌 왕성한 활동량과 날카로운 침투를 바탕으로 팀 공격의 연결고리 역할을 맡아왔다. 화성FC의 프로 첫 홈경기였던 충남아산FC와의 경기에서 데뷔골을 터뜨린 데 이어, 곧바로 이어진 경남과의 경기에서도 연속 득점을 기록하며 팀의 핵심 자원으로 자리매김했다.

특히 11월 김포전에서는 팀이 뒤지고 있는 상황에서도 득점을 만들어내며 끝까지 포기하지 않는 끈기와 집념을 보여줬다.

백승우는 "올 시즌 마지막 달인 11월 MVP로 선정돼 영광이고, 덕분에 한 해를 행복하게 마무리할 수 있을 것 같다. 한 시즌 내내 아낌없는 응원을 보내주신 팬분들께 진심으로 감사드리며, 내년에도 많은 사랑과 응원 부탁 드린다"는 소감을 남겼다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

