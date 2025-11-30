"할 수 있는 일, 잘 정비해서 승격 도전하는 것" 눈물 참지 못한 김병…

30일 대구IM뱅크파크에서 열린 K리그1 대구FC와 FC안양의 경기. 양 팀은 2-2 무승부를 기록했다. 대구FC는 강등이 확정됐다. 경기 종료 후 팬들 앞에서 눈물 흘리는 대구FC 김병수 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.30/
[대구=스포츠조선 이현석 기자]"내가 할 수 있는 것은 잘 정비해서 내년에 승격하는 것에 도전하는 것 밖에 없는 것 같다"
대구는 30일 대구iM뱅크PARK에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2025' 38라운드 최종전에서 2대2로 비겼다.
대구는 이날 경기에서 승리하지 못하며 같은 시간 열린 울산과 제주전의 경기 결과와 상관 없이 12위(승점 34)를 확정했다. K리그1 최하위 팀은 K리그2로 다이렉트 강등된다.
김병수 대구 감독은 경기 후 팬들 앞에서 눈물을 흘리며 응원에 대한 감사함을 표했다. 그는 기자회견에 참석해 눈물의 이유에 대해 "멈추지 않는 걸 어떡하나"며 "결과에 대해 감정이 북받치는 하루였다. 오늘 와준 팬들에게 감사하다. 초반에 어수선했지만, 우리 페이스를 이윽고 찾았다. 그 이후 좋은 공격과 득점까지 해냈다. 제주의 상황을 체크했을 때 우리가 어떻게 할 수 없는 부분이었다. 겸허하게 받아들여야 한다"고 했다.
강등에도 불구하고 뜨거웠던 팬들의 응원에 대해서는 "죄인 같은 생각이 든다. 내가 표현은 잘 안 했지만, 대구만의 독특한 우애, 가족애가 있다. 모든 분들이 즐거울 때 격려해주시고, 안 좋을 때는 진심 어린 채찍질을 해준 것이 인상 깊었다. 내가 할 수 있는 것은 잘 정비해서 내년에 승격하는 것에 도전하는 것 밖에 없는 것 같다"고 했다. 이어 "더 열심히 해야 한다는 생각뿐이다. 성적이 안 좋았음에도 지지하고, 격려해준다는 것은 내가 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 했다.
전반 이후 대구는 흔들리는 분위기를 다잡으며 후반에 결연하게 나섰다. 김 감독은 "라커룸 대화를 차분하게 진행했다. 두 골을 실점했지만, 상황이 나쁘지 않았다. 두 골, 세 골을 넣을 수 있다는 자신감이 있었기에 차분하게 하길 주지시켰다"고 했다.
강등 확정 이후 선수단 어떻게 이끌지에 대해서는 말을 아꼈다. 김 감독은 "아직은 명확하게 말할 수 있는 입장은 아니다. 구단에서 어떻게 정리되고 흘러가는지를 지켜봐야 할 것 같다"고 했다.
한 시즌 동안 대구를 지도하며 인상 깊었던 순간에 대해서는 "초반에 우리가 부진했다. 부진했던 이유를 우리가 말할 수는 없지만, 굉장히 힘들었다. 그 뒤로 우리가 차분하게 한 걸음 나아가는 것에 집중했다. 어색했던 선수단 분위기도 바뀌었다. 그 과정이 나에게는 기분 좋은 일이었다"고 했다.