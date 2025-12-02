'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘으로 돌아온다. 팀 분위기가 최악인 상황에서 좋은 모습을 보여줄 수 있을지 의문이다.
영국 투더래인앤백은 2일(한국시각) "토트넘의 레전드 손흥민이 오는 12월 21일 리버풀전에서 열릴 작별 행사에 참석하기 위해 토트넘 홋스퍼 스타디움으로 돌아올 예정"이라고 전했다.
손흥민은 지난 8월 서울에서 열린 뉴캐슬과의 친선경기를 끝으로 토트넘을 떠나며, 10년 여정을 마무리했다. 그 경기 직후 그는 곧바로 미국 LA로 이동해 LAFC 입단식을 치렀고, 런던의 토트넘 팬들에게 직접 작별 인사를 할 기회는 갖지 못했다.
손흥민은 직접 토트넘 홈구장으로 돌아가 작별인사를 하고 싶다고 밝혔다. 토트넘은 손흥민의 바람을 이루기 위한 준비에 들어갔다. 손흥민의 복귀 소식이 알려지면서 토트넘 팬들은 들썩이고 있다. 리버풀전 티켓은 발표 직후 거의 매진되는 등 수요가 폭증했다.
매체는 "완벽한 타이밍이다. 토트넘과 리버풀의 경기는 원래도 큰 빅매치지만, 여기에 손흥민의 작별 인사가 더해지며 특별한 이벤트가 됐다"라며 "그의 10년 활약을 지켜본 팬들은 마지막으로 감사를 전할 기회를 간절히 바라고 있다"라고 전했다.
손흥민의 번호 영구 결번, 그리고 스타디움 외부에 동상 건립 가능성도 팬들 사이에서 계속 거론되고 있다. 그의 이적이 확정된 8월 이후 팬들은 손흥민이 남긴 업적을 영구적으로 기리자는 요구를 다양하게 내놓았다.
손흥민이 토트넘에 남긴 유산은 부정할 수 없다. 그는 모든 대회를 통틀어 173골을 기록하며 프리미어리그 최고 수준의 결정력을 가진 공격수로 자리매김했다. 말년에는 팀의 주장 역할도 수행했다. 해리 케인과 함께 잉글랜드 축구 역사에서 가장 위력적인 공격 조합 중 하나로 꼽힌다. 또한 그의 실력과 겸손함은 전 세계적으로 사랑받는 이유였다.
매체는 "토트넘이 실제로 그의 등번호를 영구 결번으로 지정하거나 동상을 세울지는 아직 알 수 없다"라면서도 "12월 21일의 행사는 팬들이 시대를 정의한 한 레전드에게 제대로 작별을 고할 수 있는 완벽한 순간이 될 것"이라고 했다.
한편, 토트넘은 최근 최악의 부진에 빠져있다. 풀럼에게도 1대2로 패배하는 등 경기력은 최악이다. 홈팬들은 선수들에게 야유를 보내고, 선수들은 팬들을 무시하고 있다. 상대가 리버풀이기에 손흥민 앞에서 대패를 기록할 우려도 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
