"모드리치형, 나 좀 꽂아줘" 레알 마드리드에 퇴짜맞은 '레전드 센터백'…

2일(한국시각) 이탈리아 '투토 스포르트'는 '라모스가 AC밀란에 역제안을 건넸다'고 전했다. 이 매체에 따르면, 라모스의 에이전트는 이미 AC밀란에 이적을 제안했고, 현재 대화를 나누고 있는 것으로 알려졌다.
라모스는 설명이 필요없는 레알 마드리드 역사상 최고의 센터백 중 하나다. 세비야에서 가능성을 보인 라모스는 2005년 여름 레알 마드리드로 이적했다. 단숨에 팀의 핵심 수비수로 자리매김했다. 놀라운 스피드, 압도적인 공중볼 능력, 빼어난 대인방어, 탁월한 위치선정은 물론 빌드업, 여기에 리더십까지 갖춘 라모스는 세계 최고의 수비수로 불렸다. 특히 '수트라이커'로 불릴 정도로 득점력이 좋았는데 레알 마드리드 통산 득점만 101골이다.
그는 2021년까지 무려 16년간 레알 마드리드의 수비진을 이끌며 수많은 트로피를 들어올렸다. 라모스는 5번의 스페인 프리메라리가 우승, 4번의 유럽챔피언스리그 우승 등을 거머쥐었다. 하지만 라모스는 재계약 과정에서 레알 마드리드와 진통을 겪었고, 결국 서로 얼굴을 붉히며 헤어지기로 했다. 라모스는 파리생제르맹으로 이적하며 레알 마드리드 커리어를 끝냈다.
라모스는 파리생제르맹에 이어 '친정팀' 세비야로 이적해 맹활약을 펼쳤다. 세비야와 계약 만료 후 레알 마드리드, 뉴캐슬 등과 연결됐지만, 2025년 2월 멕시코의 몬테레이로 이적했다. 라모스는 몬테레이에서도 경쟁력 있는 모습을 보였다. 클럽월드컵에서도 준수한 활약을 펼쳤다.
AP 연합뉴스
AP 연합뉴스
몬테레이와 계약만료가 임박한 라모스는 새로운 행선지를 물색 중이다. 그는 유럽 복귀를 원하고 있는데, 2026년 북중미월드컵 출전에 대한 강한 의지를 발로다.
당초 그가 가장 원한 팀은 '친정팀' 레알 마드리드였다. 스페인 '피차헤스'는 '멕시코 생활을 마무리 중인 라모스가 레알 마드리드 유니폼을 입고 싶다는 의사를 전했다'고 했다. 라모스는 이전에도 레알 마드리드에서 은퇴하고 싶다는 바람을 여러차례 드러낸 바 있다.
하지만 레알 마드리드는 라모스의 의지에도 불구하고 반대 의사를 분명히 했다. 물론 센터백 자원이 필요한 레알 마드리드지만, 보다 젊은 자원들을 선호하고 있다. 레알 마드리드는 특히 2021년 작별 당시 라모스가 보여준 태도에 대해 아직까지 좋지 않은 감정을 품고 있는 것으로 알려졌다.
레알 마드리드행이 어려워지자 AC밀란으로 눈을 돌렸다. AC밀란은 옛 스타들을 데려와 여러차례 재미를 본 바 있다. 최근에는 레알 마드리드와 계약이 만료된 루카 모드리치를 영입했다. 모드리치는 나이가 무색한 활약으로 AC밀란의 중원을 이끌고 있다. AC밀란은 현재 수비진 보강이 시급한 상황이지만, 숙고 중이다. AC밀란은 라모스 뿐만 아니라 과거 AC밀란에서 뛰었던 브라질의 레전드 수비수인 티아고 실바 단기 영입도 고려 중인 것으로 알려졌다.