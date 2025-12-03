"축구, 스쿼드 갖고 하는 것 아냐...흐름에 대응" 변성환 감독의 계획…

|
|
[수원=스포츠조선 이현석 기자]수원삼성은 상대 흐름의 빈틈을 노린다. 제주SK는 상대 수비 라인에 구멍을 내고자 한다.
두 팀은 중점을 두는 포인트가 명확하다. 수원은 올 시즌 K리그2에서 76골을 폭격한 최고의 공격력을 자랑한다. 일류첸코를 중심으로 한 공격진은 K리그1 팀들에도 전혀 밀리지 않는다. 다만 수비가 불안 요소다. 50실점을 허용하며 경기당 1.3골 가까이 허용했다. 경기 감각도 빼놓을 수 없다. 11월 23일 최종전 이후 10일 동안 실전 경기 없이 자체 청백전과 훈련에만 매진했다. 감각이 무뎌질 수밖에 없다. 반면 제주는 경기 감각은 충분하다. 리그 최종전에서 울산을 상대로 1대0 승리를 거두며 분위기를 반전시킨 점도 긍정적이다. 다만 3일 만에 치르는 경기이기에 체력적인 문제가 선수들의 발목을 잡을 수 있다.
|
양형모 이규성이 명단에서 제외된 점에 대해 "양형모는 2차전까지 지켜봐야 한다. 규성이는 오늘도 나설 수 있었으나, 날씨가 너무 추웠기에 이야기를 나누고 2차전을 뛰는 것으로 결정했다. 조금 더 아껴두고 강한 몸으로 경기를 나서는 것으로 결정했다"고 했다.
제주의 전력에 대해 변 감독은 "라인업을 보면 좋은 선수들이다. 확실한 특징이 있는 선수들이다. 어디 하나 구멍은 없는 것 같다. 좋은 스쿼드라고 본다. 축구라는 것은 스쿼드만 갖고 하는 것은 아니다. 그 흐름을 잘 파악해서 대응할 계획이다. 한 방이 있기에 그걸 조심하자고 전달했다"고 했다.
권완규 선발 기용에 대해서는 "마지막 라운드에 테스트를 했고, 그 때 문제 없이 경기를 소화했다. 절대적으로 완규가 필요한 상태다. 오늘은 밸런스를 맞추기 위해 선수단을 구성했다. 경험도 중요하지만, 에너지 레벨로서도 붙는 것도 고려해 선발을 꾸렸다"고 했다.
|
경기를 앞두고 선수들에게 남긴 말에 대해서는 "우리가 하던대로 하길 바란다. 특별한 것보다 우리 경기 흐름대로 끌고 가고 싶은 마음이다. 특별하게 주문하지는 않을 것 같다"고 했다. 이어 "미팅을 통해서 심리적으로 흔들림없이 잘 수행할 수 있기를 부탁했다"고 했다.
수원 삼성의 특징에 대해서는 "공격 자원, 측면 자원이 빠른 선수를 보유한 팀이다. 중앙 스트라이커도 경험이 많다. 그 부분에서 상당한 장점을 갖고 있다. 공격에 비해서 수비는 무게감이 떨어진다고 생각한다"고 평가했다. 수비 공략 방안에 대해서는 결정력 있는 선수의 기용을 우선시했다. 김 대행은 "일단은 우리가 공격력이 좋지 않아도, 상대 수비가 약점이라면 공략해야 한다. 결정력 있는 선수들을 먼저 기용하기로 택했다"고 했다.
김승섭의 출전도 수원의 수비를 공략하기 위한 계획이었다. 김 대행은 "공격에 대한 퍼포먼스가 가장 좋은 선수다. 본인이 베스트11도 많이 기대하기도 했다. 유감없이 플레이로 보여주고자 했기에 선발로 기용했다"
제주는 수원과 달리 지난 달 30일 리그 최종전을 치르며 휴식할 시간이 다소 부족했다. 김 대행은 "최대한 빠르게 수원으로 이동해서 휴식을 취하는 것을 우선시 했다"고 했다.
수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com