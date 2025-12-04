'팬 안전 최우선' 포항스틸러스, 홈경기 안전경영시스템 인증 획득..."관리 수준 계속 높여가겠다"

기사입력 2025-12-04 15:12


[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 홈경기(스포츠이벤트) 안전경영시스템을 인증받았다.

포항은 지난 3일 서울 올림픽파크텔에서 열린 스포츠 안전경영 인증 수여식에서 공식 인증서를 받았다. 스포츠이벤트 안전경영시스템은 ISO(국제표준화기구)를 기반으로 국내 스포츠이벤트 환경에 적합한 안전 관리 체계와 운영 수준을 확립하기 위해 마련된 표준 요구 규격이다.

포항스틸러스는 최근 스포츠 구장에서 발생하는 안전사고의 위험성을 깊이 인식하고, 사고 예방과 선제적 조치를 강화하고자 지난 8월부터 스포츠안전재단의 컨설팅을 받았다. 이를 바탕으로 홈경기 안전경영시스템의 매뉴얼과 절차서, 가이드를 구축했다. 이후 공식 인증기관인 SGS 코리아의 심사를 거쳐 올해 11월 19일 인증을 최종 획득했다.

아울러 포항스틸러스는 홈경기 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 줄이기 위해 체계적인 안전 관리 방침을 마련하고 실행 절차를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 이를 통해 스틸야드를 방문하는 모든 관중이 안심하고 경기를 즐길 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓸 방침이다.

포항스틸러스 이종하 단장은 "이번 안전경영시스템 인증은 구단이 꾸준히 노력해 온 팬 안전 중심 운영의 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 스틸야드를 찾는 모든 분들이 더욱 신뢰하고 방문할 수 있도록 안전 관리 수준을 계속 높여가겠다"고 전했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

