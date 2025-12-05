[현장인터뷰]광주 이강현 "전북 '더블' 막겠다" vs 전북 박진섭 "'2관왕' 흔치 않은 기회"

기사입력 2025-12-05 19:07


[현장인터뷰]광주 이강현 "전북 '더블' 막겠다" vs 전북 박진섭 "'…
사진=연합뉴스

[현장인터뷰]광주 이강현 "전북 '더블' 막겠다" vs 전북 박진섭 "'…
사진=연합뉴스

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"'더블'은 막겠다" vs "2관왕은 흔치 않은 기회다."

우승까지 딱 한 걸음 남았다. 창단 첫 우승을 노리는 광주FC와 '더블'을 정조준하는 전북 현대가 격돌한다. 두 팀은 6일 서울월드컵경기장에서 '2025 하나은행 코리아컵' 결승전을 치른다.

양 팀 '캡틴'은 5일 공식 기자회견에 나서 각오를 전했다. 광주의 주장 이강현은 "전북과 결승전할 수 있다는 것에 설레하고 있다. 즐거운 경기를 할 수 있다는 확신을 갖고 준비하고 있다. 전북에 더블이란 타이틀을 내줄 수 없다. 강인한 마음으로 멋진 경기 할 수 있도록 준비하고 있다. 그런 경기를 보여드리겠다"고 말했다.

'전북의 주장' 박진섭은 "K리그 조기 우승을 했지만 코리아컵이 남아있어서 이거 하나만 보고 준비를 했다. 선수들이 잘 준비한 만큼 팬들이 응원해주러 오시는데 좋은 경기력으로 좋은 결과로 더블 달성할 수 있도록 하겠다"고 했다.


[현장인터뷰]광주 이강현 "전북 '더블' 막겠다" vs 전북 박진섭 "'…
사진=연합뉴스
공교롭게도 이강현은 결승 다음날 결혼식을 치른다. 그는 "이 날짜로 계획한 것은 아니었다. 원래 다른 날짜로 계획했는데 김천 상무 입대, 경기 일정 등이 겹쳐서 부득이하게 코리아컵 다음날로 잡았다. 사적인 얘기지만 예비 아내가 경기에만 몰두할 수 있도록 혼자 (결혼) 준비를 도맡아 하고 있다. 미안함이 크다. '우승으로 보답해 달라'고 힘을 실어줬다. 내일 경기에서 트로피를 들고 선물할 수 있도록 준비를 잘 하겠다"며 "결승전도 그렇고 결혼도 내 인생에 있어서 최초다. 그러나 현재로서는 경기에 대한 떨림이 훨씬 더 큰 것 같다"며 웃었다.


[현장인터뷰]광주 이강현 "전북 '더블' 막겠다" vs 전북 박진섭 "'…
사진=연합뉴스
박진섭은 2022년 전북의 FA컵 우승 경험이 있다. 그는 "2022년에는 결승을 1, 2차전으로 했다. 1차전 성적이 좋지 않아도 준비할 시간이 있었다. 이번에는 단판이다. 변수가 가장 중요하다고 생각한다. 모든 선수들이 냉정함을 갖고 90분, 또는 120분 경기를 할 수 있다. 변수에 대한 냉정함이 중요할 것 같다"며 "부담은 2022년이 더 있었다. 리그 우승을 놓친 뒤 결승전이었다. 무조건 우승해야 한다는 부담이 있었다. 지금은 조기 우승 뒤 조금 편한 마음으로 준비 했다. 하지만 더블은 흔치 않은 기회다. 잘 준비했다. 선수들이 연말 따뜻하게 보내고 싶다는 의지 때문에 우승을 해야할 것 같다"고 말했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

2.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

3.

"매니저에 술잔 던져"…'갑질 의혹' 박나래, 상해 혐의 입건[SC이슈]

4.

조진웅, 소년범 의혹에 31년 전 성폭행 사건 재조명..누리꾼 "시기·내용 일치"[SC이슈]

5.

[공식]유재석 소속사 안테나, 결국 칼 빼들었다 "폭언·욕설·허위사실 유포 법적 대응"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

2.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

프랭크 경질, 토트넘 언제까지 참아줄까...英 단독 보도! "아직은 전적으로 지지"→"2026년 새해까지 시간 주어질 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

2.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

프랭크 경질, 토트넘 언제까지 참아줄까...英 단독 보도! "아직은 전적으로 지지"→"2026년 새해까지 시간 주어질 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.