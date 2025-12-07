"리버풀이 날 버스 밑으로 던졌다" 3연속 벤치 살라, 결국 참지 못하고…

[스포츠조선 윤진만 기자]3경기 연속 벤치에 앉은 '파라오' 모하메드 살라(33·리버풀)가 리즈 유나이티드전을 마치고 작심 비판을 쏟아냈다.
살라는 지난달 30일 웨스트햄 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드(2대0 승)부터 4일 선덜랜드(1대1 무), 그리고 7일 리즈전(3대3 무)까지 3경기 연속 선발 명단에서 제외됐다. 이날 앨런 로드에서 열린 리즈전에선 아예 경기에 투입되지 않았다.
참고 참던 불만이 리즈전을 통해 폭발했다. 2024년 12월 재계약에 미적지근한 리버풀 구단을 공개적으로 비판했던 살라는 꼭 1년만에 취재진 앞에서 브레이크없는 발언을 쏟아냈다. "믿을 수 없다. 90분 동안 벤치라니. 3경기 연속 벤치에 앉는 건 내 커리어를 통틀어 처음인 것 같다. 정말, 정말 실망스럽다. 지난 몇 년간, 이 클럽을 위해 정말 많은 일을 해왔는데, 왜 지금 벤치에 앉아 있어야 하는지 모르겠다"라고 분개했다.
살라는 "이 클럽이 나를 버스 밑으로 던져버린 것 같다. 내 마음이 그렇다. 누군가가 모든 책임을 나에게 돌리려고 하는 게 분명하다"라며 "아르네 슬롯 감독과 좋은 관계를 유지하고 있다고 여러 번 말했는데, 갑자기 그 관계가 없어졌다. 이유는 모르겠다. 내가 보기엔 누군가가 나를 이 클럽에 두고 싶어하지 않는 것 같다"라고 말했다. 그 인물이 누구인지는 밝히지 않았다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
살라는 리버풀 유니폼을 입고 EPL 득점왕을 4번 차지했고, 지난시즌엔 리버풀의 리그 우승을 이끌며 PFA 올해의 선수상을 수상했다. 하지만 우승 트로피를 들어올린지 채 반년도 지나지 않아 충격적인 이별을 암시하고 있다.
"난 리버풀을 사랑한다. 나와 내 아이들은 이 클럽을 항상 응원할 거다. 기자 여러분은 내가 선발로 뛸지 알지 못했겠지만, 난 알고 있었다. 어제 어머니께 전화를 드려 '(리즈전 말고)브라이튼 경기를 보러 오세요. 출전할지는 모르겠지만, 즐길 거에요'라고 말씀드렸다. 어떤 상황이 펼쳐질지 모르기 때문에 난 현재를 즐기려고 한다. 난 안필드에서 작별인사를 하고 아프리카네이션스컵에 출전하러 간다. 그때가 됐을 때 무슨 일이 일어날지 모르겠다"라고 말했다. 네이션스컵은 오는 22일부터 내년 1월19일까지 모로코에서 열린다. 살라의 발언은 1월 이적시장을 통한 이적 가능성을 암시한다.
살라의 입은 그의 잔발 드리블처럼 멈추지 않았다. "내가 세 경기 연속 벤치에 앉았기 때문에 구단이 나에게 한 약속을 지켰다고 말할 수 없다. 용납을 못 하겠다. 왜 나에게 이런 일이 일어났는지 모르겠다. 이해가 안 된다. 다른 팀이었다면 자기 선수를 보호했을 것이다. 그런데 이 클럽은 나를 버스 밑으로 던져버렸다. 내가 문제라고 생각하는 것이다. 하지만 난 내가 문제라고 생각하지 않는다. 난 이 클럽을 위해 많은 걸 해왔다"라고 했다.
이어 "내가 얻고 싶은 건 존중심이다. 내 자리를 위해 매일 싸울 필요가 있을까? 나는 이미 그 자리를 얻었다. 나는 누구보다 위대한 선수가 아니다. 그저 내 자리를 얻기 위해 노력했을 뿐이다. 난 이 팀의 최다 득점자이며 최고의 선수다. 이런 모습으로 리그 우승을 차지했지만, 언론과 팬 앞에서 스스로 변호해야 하는 처지다. 정말 마음이 아프다. 내일이 되면 (스카이스포츠의)제이미 캐러거가 날 계속 공격하겠지만, 괜찮다"라고 했다.
언론이 자신을 다루는 방식에도 불만을 토했다. "과거 해리 케인이 10경기 동안 골을 넣지 못했을 때, 모든 미디어는 '케인은 곧 골을 넣을거야'라고 했다. 그런 일이 나에게 일어났을 땐 '살라는 벤치로 내려가야 해'라고 한다"라고 말했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
살라는 지난 봄 사우디프로리그 클럽의 관심을 뿌리치고 리버풀과 재계약을 체결했다. 그는 재계약을 맺은 결정을 후회하느냐는 질문에 "솔직히, 이 질문에 답해야 한다는 게 얼마나 마음 아픈지 상상을 해보라. 질문 자체가 가슴이 아프다. 난 이 구단과 재계약을 체결한 것을 절대 후회하지 않을거다. 이번 재계약으로 이곳에서 선수 생활을 마감하려고 했지만, 계획대로 되지 않고 있다"라고 했다.
끝으로 "어떻게든 이 상황이 끝나겠지만, 왜 이렇게 끝나야 하는건가? 나는 지금 몸상태가 너무 좋고, 5개월 전만해도 개인상을 휩쓸고 다녔다. 그런데 왜 이렇게 끝나야 하나?"라고 분노를 쏟아냈다.
2024~2025시즌 EPL에서 29골을 폭발한 살라는 올 시즌 13경기에 출전해 4골에 그치고 있다. 지난여름 구단이 알렉산더 이삭, 위고 에키티케, 플로리안 비르츠 등을 약 4000억원을 들여 영입한 상황에서 입지가 부쩍 좁아졌다. 살라 본인도 시즌 초 극심한 부진에 빠진 것도 입지가 좁아진 원인으로 지적되지만, 그 점에 대해선 언급하지 않았다.
8위에 처진 리버풀의 부진한 성적과 맞물려 살라의 거취는 이번 달 내내 입방아에 오르내릴 전망이다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com