'2G 연속 선발+4G 만의 풀타임' 김민재, '평점 7.5' 만점 활약→日이토와 호흡까지...바이에른, '케인 해트트릭' 앞세워 슈투트에 5-0 대승 '13경기 무패'

기사입력 2025-12-07 10:10


[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)가 한달여만에 풀타임 출전에 성공했다. 바이에른은 해리 케인의 해트트릭을 앞세워 대승을 거뒀다.

바이에른은 6일(한국시각) 독일 슈투트가르트의 MHP아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 13라운드에서 5대0 대승을 거뒀다. 바이에른은 이날 승리로 개막 후 13경기 무패를 이어갔다. 12승1무, 승점 37로 선두를 질주했다. 반면 올 시즌 홈 첫 패배를 당한 슈투트가르트는 승점 22로 6위로 내려갔다.

김민재는 이날 다요 우파메카노와 호흡을 맞췄다. 지난 시즌 주전 센터백 라인이었다. 지난달 29일 장크트파울리와의 12라운드에 선발 출전해 요나탄 타와 호흡을 맞춘 김민재는 이날 다시 선발 라인업에 이름을 올렸다. 김민재가 올 시즌 두 경기 연속 선발로 나선 것은 8~9라운드 이후 처음이다.

선수층이 얇은 바이에른은 극강이었던 초반 보다 최근 경기력이 떨어진 모습인데, 빈센트 콤파니 감독은 라인을 과감히 올리는 자신의 스타일을 유지하기 위해 김민재 카드를 적극 활용하는 모습이다. 김민재는 다양한 위치를 소화하며 콤파니 감독의 기대에 부응하고 있다. 김민재는 우파메카노와 함께 뛸때는 왼쪽 센터백으로 활약했지만, 후반 이토 히로키 투입 후에는 오른쪽 자리로 이동해 경기를 마쳤다.


김민재는 풀타임을 소화하며 시종 안정된 수비력을 보였다. 김민재가 풀타임으로 경기를 마친 것은 지난달 2일 레버쿠젠전 이후 처음이다. 김민재는 올 시즌 총 5번 풀타임을 소화했다. 이 기간 동안 바이에른은 전승을 거뒀다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면, 김민재는 이날 풀타임 활약하며 패스 성공률 92%(44/48), 걷어내기 9회, 헤더 클리어 5회, 가로채기 1회, 리커버리 2회 등 준수한 활약을 펼쳤다. 매체는 그에게 평점 7.5를 부여했다.

바이에른이 완승을 거뒀지만, 쉽지는 않은 경기였다. 바이에른은 이날 부분적으로 변화를 줬다. 케인 대신 니콜라 잭슨이 최전방에 섰고, '중앙 미드필더' 레온 고레츠카와 '골키퍼' 요나스 우르비히 등이 나섰다. 초반 경기는 거친 양상으로 진행됐다. 슈투트가르트가 연신 날카로운 슈팅으로 바이에른의 골문을 위협했다. 김민재가 적극적인 압박과 커버에 나서며 위기를 막아섰다.

바이에른이 선제골을 넣었다. 전반 11분 우르비히의 롱패스를 받아 콘라트 라이머와 마이클 올리세가 연계에 나섰다. 결국 둘의 합작 속 라이머가 백힐로 득점에 성공했다. 실점한 슈투트가르트는 피지컬을 활용해 침투에 사넜는데 김민재가 여러차례 경합 장면에서 우위를 점하며, 상대 공격을 막아냈다. 빌드업에서도 김민재는 정교한 패스로 중심에 섰다. 40분 슈투트가르트의 니콜라스 나르테위가 빌랄 엘 칸누스의 크로스를 헤더로 연결하며 동점골을 넣었지만, VAR 결과 오프사이드로 취소됐다.


후반 시작과 함께 바이에른은 요시프 스타니시치를 투입해 수비에 변화를 줬다. 슈투트가르트의 공세는 이어졌다. 후반 14분 데니스 운다브의 중거리 슈팅은 우르비히 골키퍼의 선방에 막혔다. 밀리던 바이에른은 후반 15분 케인 카드를 꺼냈다. 알렉산다르 파블로비치, 레나르트 칼을 투입하는 승부수를 띄웠다.


케인은 원맨쇼로 경기의 향방을 바꿔버렸다. 21분 오른발 중거리 슈팅으로 추가골을 만들어냈다. 35분에는 올리세가 얻어낸 페널티킥을 성공시킨데 이어, 43분 한 골을 추가하며 해트트릭을 달성했다. 케인은 올 시즌 리그에서만 17골을 터뜨리는 놀라운 득점력으로, 득점 선두를 질주했다. 바이에른은 33분 스타니시치의 득점까지 묶어 5대0 대승을 마무리했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

