김천상무, 스포츠이벤트 안전경영시스템 인증 획득
|김천상무 구단이 12월 3일 서울 송파구 올림픽 파크텔에서 스포츠이벤트 안전경영시스템을 인증받았다. 사진제공=김천상무
프로축구 K리그1 김천상무가 스포츠안전재단의 스포츠이벤트 안전경영시스템 인증을 획득했다.
김천 상무 프로축구단(대표이사 이재하)는 지난 3일 서울 송파구 올림픽 파크텔에서 열린 스포츠안전재단의 스포츠이벤트 안전경영시스템(KSSF20211)을 인증받았다.
스포츠이벤트 안전경영시스템은 국제표준화기구(ISO)를 기반으로 국내 스포츠 이벤트 실정에 맞추어 안전 관리 체계 및 운영 수준을 향상시키기 위한 목적으로 마련된 표준 요구 규격이다. 김천상무는 지난 7월부터 약 4개월에 걸쳐 컨설팅, 현장심사, 매뉴얼과 절차서 및 안전가이드 등 총 9종의 문서 제정, 최종 심사를 거쳐 안전경영시스템을 획득했다.
이재하 김천상무 대표이사는 "안전은 두 번 세 번 강조해도 지나침이 없다. 이번 스포츠이벤트 안전경영시스템 인증을 통해 더욱 안전한 홈경기를 운영할 수 있게 되었다. 앞으로도 김천상무 홈경기를 찾아주시는 김천 시민과 축구팬 여러분의 안전한 관람 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
|김천상무의 스포츠이벤트 안전경영시스템 인증현판. 사진제공=김천상무
백재호 마케팅팀장은 "올해 안전경영시스템을 준비하면서 구단 임직원의 안전 의식 제고와 실질적인 안전 시스템을 구축할 수 있었고, 이로 인해 인증을 획득할 수 있어서 기쁘다. 인증 획득에 그치지 않고 계속해서 안전한 홈경기를 만들 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
한편, 작년에 이어 올해까지 K리그1 3위를 차지한 김천상무는 다양한 사회공헌활동과 지역밀착활동으로 '축구로 하나되는 행복한 김천'을 만들기 위한 노력을 지속한다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
