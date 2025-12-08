AI 파격 예상! "한국, 파라과이에 탈락→일본 또 16강에서 좌절"..…

[스포츠조선 이현석 기자]모든 예측이 쏟아지고 있다. 2026년 북중미월드컵을 향한 전망들이 팬들의 관심을 끌고 있다.
기대 이상의 조편성에 성공한 한국이다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위에 오른 대한민국은 6일(이하 한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 조추첨식에서 개최국 멕시코(15위), 아프리카의 남아프리카 공화국(61위), 유럽 플레이오프(PO) D의 승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크(21위), 북마케도니아(65위), 아일랜드(59위), 체코(44위)가 포함되어 있다. 가장 유력한 후보로는 덴마크와 아일랜드가 점쳐진다.
조편성이 끝난 시점에서 여러 전망이 등장하고 있다. AI를 활용한 월드컵 전망 예측이 계속해서 등장해 팬들의 기대감을 높이기도, 낮추기도 하는 상황이다. 사상 첫 48개국이 참가하는 월드컵인 만큼 32강부터 경우의 수가 확 늘어났고, 여러 변수에도 관심이 쏠린다.
14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 그라운드에 나선 홍명보 감독의 모습.
영국의 기브미스포츠는 AI 시뮬레이터를 통해 예측한 북중미월드컵 여정을 공개했다. 기브미스포츠는 '리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나가 3년 전 카타르대회에서 압도적 우승을 거머쥐었지만, 이제 그를 넘어뜨리려는 수많은 국가가 있다. 잉글랜드와 스페인, 브라질도 도전할 것이다. 몇 가지 이변을 선사할지도 모른다. 어떤 결과가 이어질까'라며 예측에 주목했다.
기브미스포츠의 예측에 따르면 우승팀은 바로 킬리안 음바페의 프랑스였다. 프랑스가 결승에서 60년 만에 우승을 노리는 잉글랜드를 꺾고 2018년에 이어 8년 만에 최강자 자리를 되찾을 것이라 전망했다. 예상대로 프랑스가 우승을 차지한다면 역대 3번째 우승에 성공한다. 아르헨티나와 함께 어깨를 나란히 할 수 있다.
조별리그를 넘어 32강부터 토너먼트 전망도 이어갔다. A조에서는 한국이 1승1무1패, 조 3위로 통과할 것이라는 예상과 함께 남아공의 탈락을 점쳤다. 한국은 32강에서 이란을 만나 2대1 승리를 해서 16강까지 오르고, 16강에서 파라과이에 1대2로 패해 탈락할 것이라 점쳤다.
네덜란드, 튀니지, 유럽 PO B승자와 함께 F조에 속한 일본은 조별리그를 승점 7점, 1위로 통과한 이후 32강에서 스코틀랜드를 꺾고 16강에 올라갈 것이라 전망했다. 16강에서는 멕시코에 1대3으로 패해, 8강 진출은 또 실패할 것으로 봤다.
가장 큰 이변의 주인공은 아르헨티나였다. J조 1위로 조별리그를 통과한 아르헨티나가 32강에서 우루과이에 2대3으로 패해 탈락할 것이라 예상했다. 챔피언의 저주는 피했지만, 높은 순위까지는 올라가지 못할 것이라는 분석이었다.
8강에서는 아프리카, 아시아 팀을 찾아볼 수 없었다. 프랑스와 멕시코, 스페인과 파라과이, 브라질과 잉글랜드, 우루과이와 스위스가 격돌할 시나리오였다. 4강에서 스페인을 꺾고 올라온 프랑스와 스위스를 꺾은 잉글랜드의 승자는 프랑스로 대회를 마칠 것이라 마무리됐다.
구체적이지만, 여러 이변을 고려하면 현실과는 조금 다를 수 있는 전망이었다. 2022년 카타르월드컵 전까지 무려 4대회 연속 유럽에서만 우승국이 나왔다. 지난 카타르 대회에서는 모로코가 아프리카 국가 최초의 4강 신화를 써내려가기도 했다. 한국도, 일본도, 그 누구도 이변의 주인공이 되지 말라는 법은 없다.