[현장인터뷰]한국 떠나는 린가드 작심발언 "분노 조장하는 K-심판 반드시 발전해야 한다"

기사입력 2025-12-10 22:13


10일 오후 서울월드컵경기장에서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 6차전 FC서울과 멜버른시티FC의 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울 제시 린가드 환송행사가 열렸다. 팬들에게 인사 도중 아쉬움에 눈물 흘리는 린가드. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.10/

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]2년만에 K리그를 떠나는 '맨유 출신' 제시 린가드(33·FC서울)가 고별전을 마치고 작심 발언을 쏟아냈다.

린가드는 10일 서울월드컵경기장에서 열린 멜버른 시티(호주)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전 홈 경기를 마치고 K리그 발전을 위해 개선해야 할 점에 관한 질문에 "컨디션 차이가 있다. 영국이나 유럽에선 땅 밑에 히팅 시스템이 있다. 눈이 녹아 훈련하고 경기하는데 지장이 없다. 그런데 이곳에선 경기 준비하면서 눈이 있어 제대로 훈련하지 못했다. 시간이 지나면서 앞으로 더 좋아져야 하는 부분이다. 잔디뿐 아니라 클럽하우스, 훈련 시설도 더 발전되어야 한다. 이런 것은 체력, 기술을 떠나 선수들의 심리, 정신적인 면에 작용을 해야 한다"라고 시설 개선의 필요성을 역설했다.

최근 K리그의 가장 큰 이슈인 심판 판정에 대해서도 언급했다. "심판들은 반드시 발전이 필요하다고 생각한다. 나는 심판과 문제가 있는 스타일은 아니다. 그런데 K리그에서 시즌을 치르면서 심판들이 분노를 조장하다는 느낌을 받았다. 특정 심판이 아닌 대다수의 심판이 경기 운영을 할 때 감정을 조절하기 힘든 부분이 있었다. 심판 운영은 반드시 좋아져야 한다"라고 말했다.

2024년 2월 서울에 입단해 2년간 활약한 린가드는 "처음에 한국에 왔을 때 굉장히 힘든 시기였다. 지금은 너무나 많이 발전했단 걸 느낀다"며 "난 자존감, 에고가 센 사람이 아니다. 처음에 한국에 왔을 땐 훈련장을 보고 영국과 달라 당황스러웠지만, 적응을 해야 했다. 최대한 빨리 적응하기 위해 노력했다. 저를 2년간 본 분들은 제가 어떤 사람인지 알 것이다. 저는 감정적이다. 화가 나서 태클하고 심판과 싸워 경고도 받는 사람이다. 축구장에서만 감정적인 부분이 나온다"라고 했다.

린가드는 1대1로 비긴 이날 멜버른전을 마치고 환송식 도중 눈물을 펑펑 흘렸다. 그는 "이 구간에서 만난 스태프, 선수, 코치진, 팬간에 형성이 되었던 감정이 자연스럽게 올라왔다. 2년간 너무 행복했고, 너무 행복해서 울 작정을 하고 이곳에 왔다. 좋은 곳을 떠나야 한다는 사실에 울고 싶었다"라고 말했다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

