[현장인터뷰]'월클 제자' 떠나보낸 김기동 감독의 마음 "린가드 너 땜에…

10일 오후 서울월드컵경기장에서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 6차전 FC서울과 멜버른시티FC의 경기가 열렸다. FC서울 김기동 감독과 대화를 나누고 있는 린가드.
[상암=스포츠조선 윤진만 기자]FC서울 김기동 감독이 슈퍼스타 제시 린가드와의 작별에 대한 아쉬움을 숨기지 않았다.
김 감독은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 멜버른 시티(호주)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전을 마치고 "린가드는 한국 선수와 달리 2년 동안 많이 피곤(하게)했다"며 웃었다. "운동장에서의 문제가 아니다. 문제가 생기면 감독실에 찾아와 전술적 문제 등을 상의했다. 때로는 선발로 안 나갈 때는 왜 안 나가는지 따지기도 했다. 순간적인 감정 컨트롤이 안돼 물병을 차기도 했다. 그래도 그런 행동을 한 이후엔 사과를 했다"라고 지난 2년간 린가드와 있었던 일에 대해 이야기했다.
린가드의 안 좋은 점에 대해 언급한 게 아니었다. 모두가 린가드처럼 솔직하고 당당해지길 바라는 마음을 담았다. "린가드가 떠나고 나면 아쉬울 것 같다"는 김 감독은 "한국 선수들도 린가드처럼 항상 감독실에 와서 상의하고 자신의 의력을 피력했으면 좋겠다"라는 바람을 전했다.
10일 오후 서울월드컵경기장에서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 6차전 FC서울과 멜버른시티FC의 경기가 열렸다. 전반전 선취골을 성공시킨 FC서울 린가드.
당장 서울은 다음시즌 린가드의 대체자를 찾아야 한다. 김 감독은 "린가드가 스타일상 사이드로 빠지는 걸 좋아한다. 그걸 못하게 하면 경기 리듬을 못 탄다. 측면을 빠지되, 안쪽으로 들어가도록 주문했다. 축구는 하프 스페이스와 미들에서 얼마나 공을 잘 받아주느냐가 관건이다. 볼이 잘 나가느냐에 따라 경기가 풀리고, 안 풀리곤 한다. 그걸 제시가 잘해줬다"라고 말했다.
이어 "동계훈련을 하면서 (린가드의 대체자가)누가 좋을지 생각하고 선수들을 실험하겠다. 전력강화팀에서도 좋은 선수를 파악할 것"이라며 '새로운 10번'의 영입 가능성도 열어뒀다.
서울은 이날 전반 31분 린가드의 '굿바이 골'로 앞서갔으나, 후반 29분 가나모리 다케시에게 동점골을 허용하며 1대1로 비겼다. 김 감독은 "전반 시작하면서 느낌이 좋았다. 준비한대로 풀어갔고, 경기 흐름도 만족스러웠다. 하지만 후반에 돌입해 한 번의 실수로 인해 리드를 지키지 못했다. 홈 마지막 경기에서 팬들에게 승리를 전해드리지 못해 죄송하다. 제시가 골까지 넣었는데 승리하지 못해 아쉽다"라고 했다.
서울은 2승3무1패 승점 9로 리그 스테이지 4위에서 5위로 한 계단 추락했다. 여전히 16강 진출권에 속했지만, 중하위권과의 격차는 크지 않아 안심하기엔 이르다. 김 감독은 "상하이 선화전에서 패하지 말았어야 한다. 경기 내용면에선 그렇다. 오늘도 앞선 상황에서 이기지 못했다. 리그에서도 그런 것이 발생한 것이 문제였다. 숙제를 풀어가야 한다"라고 말했다.
서울은 이날 경기를 끝으로 긴 휴식기에 돌입한다. 내년 1월 초 재소집해 김 감독 지휘하에 중국 하이난에서 약 한 달간 전지훈련에 임할 예정이다. 상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com