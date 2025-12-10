'이럴 수가' 토트넘 진짜 리더는 여전히 손흥민..."쏘니는 큰 형 같아…

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민은 토트넘을 떠나도 여전히 팀의 리더였다. 옛 동료들을 챙겼다.
영국의 스퍼스웹은 10일(한국시각) '마티스 텔은 손흥민이 토트넘을 떠난 후에도 어떻게 자신을 도왔는지 밝혔다'고 보도했다.
손흥민은 10일 말끔한 코트 차림으로 토트넘홋스퍼스타디움에 방문했다. MLS 일정이을 마무리 후 겨울 휴식기를 맞아 토트넘 팬들과 작별인사를 하기 위해 런던을 찾은 것이었다. 팬들 앞에서의 환영사와 함께 이날 경기는 토트넘이 아닌 손흥민의 방문이 화제가 더 될 정도로 큰 관심을 받았다.
사진=토트넘 SNS 캡처
선수들도 마찬가지였다. 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 슬라비아 프라하(체코)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 홈 경기에서 3대0 완승한 이후 토트넘 동료들은 손흥민에 대한 질문을 받았다. 마티스 텔도 마찬가지였다.
스퍼스웹은 '텔은 토트넘 옛 동료인 손흥민으로부터 큰 도움을 받았다고 했다. 그는 손흥민과 몇 달 만 함께 뛰었으나, 여전히 정기적으로 메시지를 주고받았고, 그를 큰형과 같은 존재라고 묘사했다'고 전했다.
텔은 경기 후 인터뷰에서 "손흥민은 내 큰형 같다. 항상 문자를 주고받고, 늘 응원해준다. 이번 승리에도 손흥민이 함께 있어서 정말 좋았다. 그는 팀의 위대한 레전드이고, 손흥민처럼 모든 것을 이룬 선수가 온다면, 우리는 그를 위해 모든 것을 바쳐야 한다"고 했다.
사진=토트넘 SNS 캡처
토트넘은 올 시즌 팀에서 선수단의 중심을 잡아줄 선수가 부족해지는 문제가 발생하고 있다. 여러 사례들로 증명되고 있다. 올 시즌 토트넘은 유독 그라운드 내에서 선수와 선수, 선수와 감독 사이의 갈등이 큰 상황이다.
최근 경기에서 굴리엘모 비카리오를 향한 팬들의 야유에 페드로 포로와 루카스 베리발이 서로 다른 의견을 보이며 경기 종료 후 고성이 오가기도 했다. 이를 겨우 동료들이 말렸고, 포로는 분을 참지 못하고 유니폼을 벗어던지고, 팬들을 저격하는 SNS 글을 올리기도 했다. 감독과 선수 사이도 크게 다르지 않다. 첼시전 패배 후 미키 판더펜과 제드 스펜스가 토마스 프랭크 감독과의 악수를 거부하고 라커룸으로 향하는 등 선수들의 행동을 다잡고, 이끌어줄 리더의 부재를 보여주는 상황이 반복됐다.
로이터연합뉴스
새 주장인 크리스티안 로메로도 제대로 리더로서 역할을 못하고 있다. 토트넘 소식에 정통한 폴오키프는 "솔직히 말해서 로메로는 리더십 면에서 전혀 효과가 없다. 그의 실력에 대해서는 논쟁의 여지가 없다. 이는 완전히 다른 문제"라고 밝히기도 했다. 반면 손흥민은 토트넘을 떠나서도 토트넘 동료들을 챙기고 있었다. 토트넘 주장 시절부터 보여준 리더로서의 면모가 드러나는 부분이다.