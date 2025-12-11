하나 된 충남아산FC, '아인하우스'에 따뜻한 기부···㈜스페이스허브, …

|
충남아산 프로축구단(구단주 오세현, 대표이사 이준일, 이하 충남아산FC)이 지난 10일 지역 아동복지시설 '아인하우스'를 방문해 사회공헌 캠페인 'KICK FOR CHANGE' 기부물품과 홈 폐막전 '붕어빵 부스'의 수익금을 전달하는 기부 행사를 진행했다.
이번 캠페인은 2025년 8월 9일부터 11월 23일 마지막 홈경기까지 총 9경기 동안 운영됐으며 해당 기간 선수들은 11골을 기록해 여성용품 11팩이 적립됐다. 여기에 ㈜스페이스허브가 따뜻한 마음을 더해 총 50박스(1600개)의 여성용품을 기부했다.
아인하우스는 지역 내 취약계층 아동·청소년에게 주거, 교육, 심리, 자립 지원을 제공하는 아동복지시설로 충남아산FC는 올해 5월 손준호, 6월 한교원의 기부금 전달을 시작으로 7월 김종민·김승호의 재능 기부, 11월 김종석·박병현·박종민·송승민·이학민·조주영·최현웅 총 7명의 선수단이 아인하우스 아이들과 함께 경기 관람에 나서는 등 지속적으로 사회공헌활동을 이어오고 있다.
아인하우스 박준범 원장은 "충남아산FC의 꾸준한 관심과 따뜻한 지원이 아이들에게 큰 힘이 되고 있다. 전달해 주신 소중한 마음은 아이들을 위해 의미 있게 잘 활용하겠다"라고 전했다.
한편, 충남아산FC는 앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 구단으로서 아인하우스를 포함한 다양한 사회공헌활동을 지속해 나갈 계획이다.
