"대참사!" '영원한 캡틴' 손흥민 와도 안 된다…토트넘 매진→흥행 실패…

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 10일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 SK 슬라비아 프라하(체코)와 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 6차전에서 3대0으로 이겼다. 상대 자책골로 리드를 잡은 토트넘은 후반 5분 모하메드 쿠두스, 후반 34분 사비 시몬스의 연속 페널티킥 득점으로 이겼다.
이날 경기는 특별했다. '영원한 캡틴' 손흥민(LA FC)이 돌아왔기 때문이다. 손흥민은 2015년 여름 레버쿠젠(독일)을 떠나 토트넘에 합류했다. 토트넘 유니폼을 입고 454경기에서 173골을 넣었다. 구단 역대 최다 득점 5위에 랭크돼 있다. 2021~2022시즌엔 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 23골을 넣어 득점왕을 거머쥐기도 했다. 그는 지난 여름 이적 시장을 통해 10년 정든 토트넘을 떠났다. 새 도전에 나섰다. LA FC의 유니폼을 입고 메이저 리그 사커(MLS) 무대를 누볐다. 다만, 손흥민은 토트넘 홈 팬들과 제대로 된 작별 인사를 하지 못했다. 그는 MLS 데뷔 시즌을 마친 뒤 런던을 찾았다.
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
사진=EPA 연합뉴스
킥오프 전 마이크를 들고 팬들 앞에 선 손흥민은 감격에 겨운 듯 떨리는 목소리로 "안녕하세요. 손흥민 여기에 왔습니다"라고 인사했다. 관중석은 또다시 함성과 박수 소리로 들썩였다. 팬들은 '웰컴 백 홈 쏘니(잘돌아왔어요 손흥민)'이라고 쓰인 손팻말과 손흥민의 사진을 들고 환영했다.
손흥민은 "여러분들이 나를 잊지 않기를 바랐다. 정말 엄청난 10년 동안의 세월이었다. 감사하다는 말을 전해드리고 싶다. 나는 언제나 토트넘의 일원이 되고 싶다. 항상 여러분들과 함께하겠다. 토트넘 홋스퍼 스타디움은 언제나 나에게 집과 같은 존재가 될 것이다. 여러분을 잊지 않겠다. 나와 항상 함께 있어 주시길 바란다. 언제든 LA를 방문해달라. 여러분을 사랑한다"고 말했다.
손흥민의 작별 인사가 끝나자 토트넘의 '레전드 수비수' 레들리 킹이 그라운드로 나와 토트넘의 상징인 수탉 모양의 트로피를 전달했다. 그라운드를 떠나면서 팬들에게 손을 흔드는 손흥민의 표정은 감정에 박찬 듯 살짝 눈시울이 붉어지기도 했다. 또한, 토트넘은 손흥민의 업적을 오래 기억하기 위해 토트넘 하이로드에 손흥민의 벽화를 선물했다.
사진=EPA 연합뉴스
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
영국 언론 BBC는 '손흥민은 토트넘의 훌륭한 커리어에서 자주 그랬던 것처럼 완벽한 타이밍으로 도착했다. 손흥민은 팬들에게 연설하며 예상대로 열광적인 반응을 얻었다'며 '손흥민의 존재감은 (토트넘이) 올 시즌 독성을 견뎌낸 환경에서 기분 좋은 요인이 됐다. 토트넘 전설의 완벽한 복귀작이었다'고 극찬했다. 그러나 아름다운 스토리에도 숨기지 못한 오점이 있다. 유럽축구연맹에 따르면 이 경기엔 4만7281명이 찾았다. 토트넘 홋스퍼 스타디움은 6만2000석 규모로 알려졌다. 손흥민의 방문에도 '매진'을 기록하지 못했다. 영국 언론 데일리메일은 '손흥민의 감동적인 홈커밍데이는 1만5000석이 비었다. 징후가 있었다'고 꼬집었다.