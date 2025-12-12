알론소 반년 만에 전격 경질→'명장' 클롭 감독직 복귀, HERE WE …

[스포츠조선 이현석 기자]사비 알론소 감독과 레알 마드리드의 위태로운 동행, 마무리된다면 파격적인 후보를 선임할 수도 있다.
유럽축구 이적시장 전문가 플로리안 플레텐베르크는 12일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '사비 알론소는 알라베스와의 경기까지 최소한의 기회를 얻을 예정이다'라고 보도했다. 플레텐베르크는 '경질 사태가 발생한다면, 위르겐 클롭 감독도 후보 중 한 명이다'고 덧붙였다.
알론소의 위기다. 지난 2019년 레알 마드리드 유스팀 코치를 시작으로 그는 2019년 여름 레알 소시에다드 B팀 감독직을 맡아 프로 감독으로 데뷔했다. 반전은 레버쿠젠에서 이뤄졌다. 알론소는 성적이 부진하던 레버쿠젠에 2022년 10월 부임했다. 당시 17위로 강등권에 빠졌던 레버쿠젠은 알론소의 지휘하에 완벽히 달라졌다. 알론소는 레버쿠젠을 리그 6위로 끌어올리고 시즌을 마감했고, 레버쿠젠은 유로파리그 진출에 성공했다. 2023~2024시즌에는 바이에른 뮌헨의 리그 우승을 저지하고 레버쿠젠과 함께 분데스리가 최초 무패 우승이라는 성과를 달성했다.
로이터연합뉴스
이후 그는 친정팀 레알의 구애와 함께 스페인 무대로 이동했다. 기대가 컸다. 레버쿠젠에서 보여준 능력이 있었기에 알론소가 카를로 안첼로티가 떠난 빈자리를 잘 채워줄 수 있을 것이라 전망했다.
하지만 알론소의 레알은 기대와 달랐다. 시즌 초반 선전했던 것과 달리 팀 성적이 흔들리며, 불화를 비롯한 여러 문제들이 수면 위로 떠오르고 있다. 결국 라이벌 바르셀로나에게 리그 선두 자리를 내줬고, 타비고전에서는 프란 가르시아와 알바로 페르난데스의 퇴장과 함께 0대2로 무너졌다. 레알 수뇌부의 인내심은 극에 달하고 있다. 직전 유럽챔피언스리그 맨시티전에서도 패하며 알론소의 입지가 벼랑 끝으로 내몰렸다는 주장까지 나왔다.
로이터연합뉴스
글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '알론소는 상당한 압박을 받고 있다. 당장 그의 경질이 심각하게 고려되지는 않는다. 그럼에도 그가 이번 주말 경기 후 계속 감독직을 맡을 것이라는 것을 누구도 확인해주지 않는다. 11위 알라베스를 상대로 실망스러운 경기력으로 패한다면 경고등이 켜질 것이다. 이미 여러 후보들을 물색 중이며, 알바로 아르벨로아가 유력 후보로 거론되고 있다. 일각에서는 페레스 회장과 지네딘 지단 감독의 특별한 관계를 지적하기도 하지만, 현재로서는 지단 감독의 영입 가능성은 불확실하다'고 전했다.
클롭 또한 후보인 것으로 보인다. 지난 2024~2025시즌을 앞두고 리버풀을 떠난 클롭은 현재는 레드불 풋볼 그룹의 글로벌 축구 총괄로 활동 중이다. 하지만 그의 뛰어난 지도력 탓인지, 꾸준히 감독 복귀 가능성이 거론되고 있다.
로이터연합뉴스
세계적인 명장 반열에 오를 것이라 여겨졌던 알론소의 레알 감독 생활이 흔들리고 있다. 반등하지 못한다면, 친정팀에서 한 시즌도 버티지 못하는 굴욕을 경험할 수밖에 없다.